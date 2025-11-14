School Holidays: 15 नवंबर को किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? यहां देखें पूरी लिस्ट

Is 15 November School Holiday: सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है. इसी के साथ कई राज्यों में स्कूलों के समय में बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि छोटे बच्चों को स्कूल आने में सुबह-सुबह दिक्कत न हो. वहीं, कई जगहों के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां और विंटर स्कूल टाइमिंग को लेकर नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं. आज शुक्रवार, 14 नवंबर, 2025 के दिन पूरे देश में चिल्ड्रन्स डे बड़े उत्साह के साथ मनाया गया. बच्चों ने अपने-अपने स्कूलों में खूब मस्ती किए, अलग-अलग गतिविधियों में हिस्सा लिया. जिस कारण बच्चों समेत उनके पेरेंट्स के मन में अब सवाल उठ रहा है कि क्या कल शनिवार, 15 नवंबर को उनके बच्चों के स्कूल खुले रहेंगे या छुट्टी रहेगी? आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

झारखंड

कल 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस हैं. ऐसे में इस खास अवसर के कारण कल झारखंड के अधिकांश स्कूल बंद रहेंगे. जानकारी के लिए बता दें, 15 नवंबर, 2000 को भारत की संसद द्वारा बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित होने के बाद बिहार से 18 जिले अलग करके झारखंड को भारत के 28वें राज्य के रूप में घोषित किया गया था. जिस कारण हर साल 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस पूरे राज्य में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इसी कारण कल प्रदेश के ज्यादातर स्कूल बंद रहेंगे.

बिहार

आज 14 अक्टूबर, 2025 के दिन बिहार में 243 सीटों पर आयोजित विधानसभा चुनाव का मतगणना किया गया है. ऐसे में कल बिहार के कुछ स्कूल निर्वाचन-गणना केंद्र (Election Counting Centre) होने के कारण बंद रह सकते हैं.

दिल्ली

दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता काफी खराब और AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) नॉर्मल रेंज के पार होने के कारण कल स्कूलें हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन + ऑफलाइन) में चलेंगी.

इसके अलावा, कल अन्य राज्यों के स्कूल महीने के दूसरे शनिवार या राज्यवार त्योहारों की छुट्टियों के कारण भी बंद रह सकते हैं. वहीं, कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहारों और क्षेत्रीय उत्सवों के चलते भी 15 नवंबर को स्कूल बंद रहने की संभावना है.

