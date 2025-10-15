Advertisement
Hindi Newsशिक्षा

School Holiday: 15 अक्टूबर को कहां बंद रहेंगे स्कूल, देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holiday 15 October 2025: आज यानी 15 अक्टूबर को भारत में कहां-कहां स्कूलों की छुट्टी रहेगी? आइए जानते हैं कि स्कूल की बंद रहेंगे या नहीं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 15, 2025, 06:23 AM IST
School Holiday on 15 October 2025: अक्टूबर का महीना त्योहारों से भरा है. आदमी हफ्ते में स्कूल के बच्चों की छुट्टी रहेगी. जबकि, दिवाली छुट्टी से पहले भी कई राज्यों में छुट्टी रहने वाली है. हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य हैं जहां छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है. कुछ जगहों पर 18 अक्टूबर 2025 तक छुट्टियां हैं तो कुछ राज्यों में इसके बाद स्कूलों की छुट्टी रहेगी. 15 अक्टूबर को कहां स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? आइए जानते हैं.

15 अक्टूबर को कहां बंद रहेंगे स्कूल?

15 अक्टूबर, बुधवार को भारत के कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टी है. महाराजा अग्रसेन जयंती के अलावा दिवाली और छठ पूजा तैयारियों के कारण कई जगह स्कूल की छुट्टी का ऐलान किया जा चुका है. हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली जैसे कुछ राज्य हैं जहां पर पब्लिक हॉलिडे का ऐलान किया जा चुका है. ऐसे में राज्यों के स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे. कर्नाटक में भी स्कूल बंद रहेंगे. यहां 18 अक्टूबर 2025 तक राज्यव्यापी प्रशासनिक अवकाश के कारण स्कूल बंद रहेंगे. बिहार में भी कई जिलों के स्कूल बंद रहेंगे.

किस कारण बंद रहेंगे स्कूल?

हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में महाराजा अग्रसेन जयंती के कारण स्कूलों की छुट्टी रहेगी. कर्नाटक में राज्यव्यापी जाति सर्वेक्षण के कारण छुट्टी रहेगी. बिहार में दिवाली और छठ की तैयारी के कारण स्कूल बंद रहेंगे. हालांकि, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कोई छुट्टी नहीं है. यहां के स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे.

दिवाली सप्ताह में कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल?

महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 18 अक्टूबर से स्कूलों की छुट्टी रहेगी. 23 अक्टूबर तक बच्चों के लिए स्कूल बंद रहेंगे. इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भी दिवाली की छुट्टी रहेगी. भाई दूज के मौके पर भी कई जगह स्कूल बंद रहेंगे.

school holiday

