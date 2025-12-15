School Holiday: स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ध्यान दें, 16 दिसंबर को इन राज्यों के स्कूल रहेंगे बंद

School Holiday 16 December 2025: साल का आखिरी महीना दिसंबर आधा खत्म हो चुका है. इसी के साथ उत्तर भारत में लगातार चल रहे शीतलहर के कारण ठंड काफी बढ़ गई है. घने कोहरे और अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण कई जगहों के स्कूलों में एडवाइजरी जारी कर दिया गया है. ऐसे में जिन स्कूली छात्रों समेत उनके माता-पिता के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या कल, मंगलवार, 16 दिसंबर, 2025 को स्कूल खुले रहेंगे. उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको बताते हैं कि मंगलवार किन राज्यों के स्कूल सामान्य रूप से संचालित होंगे और कहां के स्कूल बंद रहेंगे या हाइब्रिड मोड में चलेंगे.

दिल्ली-NCR

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का अपने स्तर चरम पर है, जिस कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है. दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 450 के पार दर्ज किया गया है. वायु की गुणवत्ता में लगातार गिरावट और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-4) प्रतिबंधों लागू होने के कारण 16 दिसंबर, 2025 को दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे. वहीं, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में GRAP-4 प्रतिबंधों के लागू होने के कारण ऑफलाइन कक्षाएं बंद कर दी गई है. स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकांश संस्थानों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया है.

नोएडा

वायु प्रदूषण के कारण नोएडा के अधिकांश स्कूलों में कक्षा 5 तक ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं. जबकि, कक्षा 6 और उससे ऊपर की क्लास हाइब्रिड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) मोड में संचालित की जा रही है.

तेलंगाना

तेलंगाना में VRO परीक्षाओं चल रही है, जिस कारण राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को 16 और 17 दिसंबर, 2025 को बंद करने का आदेश दिया है, क्योंकि राज्य के कई स्कूलों को ग्राम राजस्व अधिकारी (VRO) परीक्षा केंद्रों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.

कल इन राज्यों के स्कूल खुले रहेंगे

बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल के स्कूल कल शीतकालीन चेतावनी का पालन करते हुए सामान्य रूप से चलेंगे होंगे. वहीं, 16 दिसंबर को स्कूल जाने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे कल स्कूल जाने से पहले मौसम की जानकारी के साथ स्कूल खुले होने की पुष्टि कर लें.

