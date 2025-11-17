Advertisement
trendingNow13006899
Hindi Newsशिक्षा

School Holiday: 17 नवंबर को छुट्टी का ऐलान! इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल, देखिए स्टेट वाइज लिस्ट

School Holiday News: आज यानी 17 नवंबर 2025 को देश के किन राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे और किन राज्यों में स्कूल सामान्य रूप से कक्षाएं संचालित होंगी, आइए आपको बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 17, 2025, 08:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

School Holiday: 17 नवंबर को छुट्टी का ऐलान! इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल, देखिए स्टेट वाइज लिस्ट

School Holiday 17 November 2025: भारत में सर्दी की शुरुआत हो गई है. देश के कई राज्यों में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है. ठंडी हवाओं और शीतलहर की शुरुआत के कारण कई जगहों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. इसी के चलते कई राज्यों ने स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव और शर्दी की छुट्टी को लेकर नोटिस जारी कर दिए हैं. वहीं, आज सोमवार, 17 नवंबर 2025 को कुछ जगहों पर मौसम की खराब स्थिति और बारिश के अनुमान को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि आज किन-किन राज्यों के स्कूलों में छुट्टी रहेंगे और किन-किन राज्यों के स्कूल सामान्य रूप में चलेंगे.

तमिलनाडु
तमिलनाडु के कुछ हिस्से खासकर चेन्नई में लगातार भारी बारिश का असर जारी है, जिस कारण क्षेत्र में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. इसलिए सरकार ने बच्चों के सुरक्षा के मद्देनजर आज एक दिन के लिए स्कूलों मं छुट्टी घोषित कर दिए हैं. इसी के साथ शिक्षक समेत छात्रों को स्कूल खुलने से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणा से अपडेट रहने की सलाह दी गई है.

दिल्ली-NCR
आज दिल्ली एनसीआर के अधिकांश स्कूल खुले रहेंगे. यहां बारिश की कोई चेतावनी नहीं है. वहीं, वायु की गुणवत्ता के कारण स्कूलों को बंद करने को लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार 
बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है और इसी के साथ सभी स्कूलों में सामान्य रूप से पढ़ाई शुरू हो गई है. बिहार में आज मौसम संबंधित कोई गंभीर अलर्ट जारी नहीं किया गया है. इसलिए आमतौर पर  राज्य के स्कूल खुले रहेंगे.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: इंसान के शरीर का कौन सा अंग जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी नहीं बढ़ता?

आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश में आज सभी स्कूल सामान्य रूप से खुले रहेंगे. यहां खराब मौसम या बारिश को लेकर चेतावनी जारी नहीं किया गया है.

तेलंगाना
तेलंगाना के भी अधिकांश स्कूलें आज सामान्य रूप से खुले रहेंगे. 17 नवंबर के लिए यहां कोई मौसम संबंधित चेतावनी जारी नहीं की गई है.

ओडिशा
दक्षिणी ओडिशा के जिलों में पिछले दिनों मौसम की खराब स्थिति के कारण स्कूल बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन अब मौसम सामान्य है. इसलिए आज वहां भी स्कूल में कक्षाए सामान्य रूप से चलेगी. 

उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में भी आज स्कूल खुले रहेंगे, यहां मौसम या स्कूल बंद रहने को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है.

वहीं, आज कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहार के चलते 17 नवंबर को स्कूल बंद हो सकती है. इसके अलावा विभिन्न राज्यों के स्कूल सामान्य रूप से चलेंगे.

ये भी पढ़ें: WCL Recruitment 2025: 10वीं पास से ग्रेजुएट्स के लिए खुशखबरी! वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में 1213 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

School Holiday 17 November

Trending news

दिल्ली कार धमाके की जिम्मेदारी किसने ली है? जांच में मिला ये 'सॉलिड' कनेक्शन
Delhi blast
दिल्ली कार धमाके की जिम्मेदारी किसने ली है? जांच में मिला ये 'सॉलिड' कनेक्शन
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
Maharashtra
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
drone army
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
weather update
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
Rohini Acharya
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?