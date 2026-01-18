School Holiday: 19 जनवरी को इन राज्यों के छात्रों को नहीं मिलेगी छुट्टी, जाना होगा स्कूल, स्टेट वाइज देखिए अपडेट

Advertisement
19 January 2026 School Holiday: देश के अधिकांश राज्यों के स्कूल लंबी शीतकालीन अवकाश के बाद 19 जनवरी, 2026 को फिर से खुलने जा रहे हैं. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि सोमवार को किन स्टेट के स्कूल खुले रहेंगे.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 18, 2026, 09:23 PM IST
School Holiday 19 January 2026: भारत के अधिकांश राज्यों में जनवरी की शुरुआत से ही भीषण ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है, जिस कारण देश के अधिकांश राज्यों के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बना रहा. हालांकि, 19 जनवरी, 2026 को कई राज्यों के स्कूल फिर से खुलने जा रहे हैं. ऐसे में जिन स्कूली छात्र समेत उनके पेरेंट्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सोमवार को स्कूल खुले रहेंगे? उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको स्टेट वाइज बताते हैं कि सोमवार को किन राज्यों के स्कूल खुलेंगे और कहां छुट्टी रहेगी?

दिल्ली-NCR
दिल्ली-एनसीआर के स्कूल लंबी शीतकालीन छुट्टियों के बाद 19 जनवरी, 2026 से खुलने की उम्मीद है. हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में वायु की गुणवत्ता काफी खराब होने के कारण GRAP-IV लागू है. इसलिए स्कूल के टाइमिंग के साथ मोड में बदलाव हो सकते हैं. क्लास ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में संचालित किए जा सकते हैं.

उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और घने कोहरे के कारण प्रशासन ने बच्चों के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अधिकांश जिलों के स्कूलों को 18 जनवरी, 2026 तक बंद रखने का आदेश जारी किया था. वहीं, अब लंबी छुट्टी के बाद अधिकांश जिलों के स्कूल सोमवार, 19 जनवरी से खुलने की उम्मीद है. हालांकि, प्रयागराज में माघ मेला और मौनी अमावस्या के कारण जिले के कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 16 जनवरी से 20 जनवरी, 2026 तक बंद रहेंगे. प्रयागराज के अलावा, अन्य जिलों के स्कूल सोमवार से सामान्य रूप से संचालित होने की संभावना है. वहीं, अत्यधिक ठंड की वजह से स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया जा सकता है.

पंजाब
पंजाब के स्कूल 19 जनवरी से खुलने वाले हैं, लेकिन राज्य सरकार ने भीषण ठंड के कारण स्कूल के समय में बदलाव किया है. इसलिए छात्र स्कूल जाने से पहले टाइमिंग की जांच जरूर से कर लें.

तमिलनाडु
तमिलनाडु के स्कूल भी सोमवार, 19 जनवरी को पोंगल की छुट्टियों के बाद नियमित रूप से संचालित किए जाने की उम्मीद है. पोंगल उत्सव की वजह से राज्य के सभी स्कूल 14 जनवरी से 17 जनवरी, 2026 तक बंद थे.

हरियाणा
हरियाणा के स्कूलों के भी शीतकालीन अवकाश अब समाप्त हो गए हैं और क्लास सोमवार, 19 जनवरी, 2026 को फिर से खुलेंगे. 

इन राज्यों के अलावा 19 जनवरी, 2026 को देश के अधिकांश राज्यों के स्कूल सामान्य रूप से संचालित होने की उम्मीद है. हालांकि, फिर भी कुछ राज्यों में क्षेत्रीय त्योहारों, भीषण शीतलहर, घने कोहरे और वायु प्रदूषण की वजह से स्कूलों के संचालन प्रभावित हो सकते हैं. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सोमवार को स्कूल जाने से पहले उसके खुले होने की पुष्टि के साथ टाइमिंग और मोड की जांच कर लें. ॉ

