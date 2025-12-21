Advertisement
Hindi Newsशिक्षाSchool Holiday: सर्दी का बढ़ा कहर! 22 दिसंबर को किन राज्यों के स्कूल रहेंगे बंद? राज्यवार यहां देखें लिस्ट

School Holiday: सर्दी का बढ़ा कहर! 22 दिसंबर को किन राज्यों के स्कूल रहेंगे बंद? राज्यवार यहां देखें लिस्ट

22 December 2025 School Holiday: उत्तर भारत में सर्दी का कहर बढ़ गया है. ऐसे में कल 22 दिसंबर, 2025 को किन राज्यों के स्कूल बंद रहेंगे? आइए आपको बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 21, 2025, 09:31 PM IST
School Holiday: सर्दी का बढ़ा कहर! 22 दिसंबर को किन राज्यों के स्कूल रहेंगे बंद? राज्यवार यहां देखें लिस्ट

School Holiday 22 December 2025: उत्तर भारत में सर्दियों का कहर बढ़ने लगा है. लगातार चल रही शीतलहर के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. घने कोहरे और बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लाखों छात्रों के स्कूल टाइमिंग, मोड में बदलाव किए गए हैं. वहीं, कई जगह कक्षा 5 तक के छात्रों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं. ऐसे में जिन छात्रों समेत उनके माता-पिता के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या कल, 22 दिसंबर, 2025 को स्कूल खुले रहेंगे? उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि सोमवार किन राज्यों के स्कूल बंद रहेंगे. 

दिल्ली
दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ हवा की गुणवत्ता और कोहरा गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है, जिस कारण अधिकारियों ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-IV) लागू कर दिया है, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके. इसलिए दिल्ली के अधिकांश स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव किए गए हैं. इसी के साथ नर्सरी से कक्षा 5 तक की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित किए जा रहे हैं. वहीं, बड़े स्टूडेंट्स कक्षा 6 से 9 और 11 तक के क्लास के लिए हाइब्रिड मॉडल लागू कर दिया गया है. इसलिए सोमवार को स्कूली बच्चों को सलाह दी जाती है कि वे टाइमिंग के साथ मोड की जांच कर लें. 

ये भी पढ़ें: National Mathematics Day 2025: राष्ट्रीय गणित दिवस के लिए क्यों चुनी गई 22 दिसंबर की तारीख, जानिए कौन थे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन?

उत्तर-प्रदेश 
भीषण शीतलहर और घने कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक और कुछ क्षेत्रों में कक्षा 12 तक के क्लास को बंद कर दिया गया है. इसलिए कल स्कूल जाने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे उसके खुले होने के साथ टाइमिंग की जांच कर लें.

बिहार
अब बिहार में भी भीषण ठंड के साथ-साथ कोहरे ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है. हालांकि, वहां स्कूल को बंद करने के बजाय उसके टाइमिंग में बदलाव किए गए हैं. इसलिए, कल बिहार के अधिकांश स्कूल सामान्य रूप से संचालित होंगे. वहीं, स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो विद्यालय जाने से पहले उसके टाइमिंग की जांच कर लें.

राष्ट्रीय गणित दिवस
जानकारी के लिए बता दें, कल, 22 दिसंबर, 2025 को देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन इयंगर (Srinivasa Ramanujan Iyengar) के जयंती के अवसर पर देश भर के स्कूल, कॉलेजों और शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाएगा. इस खास मौके पर कई कार्यक्रम, समारोह और सेमिनार आयोजित किए जाएंगे. जिनके माध्यम से उनके योगदान को सम्मान दिया जाएगा और युवाओं को गणित के प्रति जागरूक किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: School Holidays In December 2025: दिसंबर में छुट्टियों की बहार! जानिए कितने दिन और कब-कब बंद रहेंगे बच्चों के स्कूल

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

school holiday

