School Holiday: 22 जनवरी को स्कूलों में छुट्टी या पढ़ाई? राज्यवार यहां जानें स्कूल हॉलिडे अपडेट

School Holiday 22 January 2026: भारत के अधिकांश राज्यों में जनवरी के शुरू से ही भीषण शीतलहर और घने कोहरे की मार के साथ वायु प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है. मौसम की इसी स्थिति को देखते हुए उत्तर भारत के कई राज्यों के स्कूल 22 जनवरी, 2026 को नर्सरी से कक्षा 8 तक बंद रह सकते हैं या स्कूल टाइमिंग और मोड में बदलाव हो सकते हैं. ऐसे में जिन स्कूली छात्रों समेत उनके पेरेंट्स के मन में यह सवाल है कि क्या गुरुवार को उनके राज्य के स्कूल खुले रहेंगे? उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको इस लेख में स्टेट वाइज बताते हैं कि 22 जनवरी को किन राज्यों के स्कूल बंद या खुले रहेंगे. वहीं, शुक्रवार, 23 जनवरी, 2026 को बसंत पंचमी के अवसर पर देश के कई राज्यों में सरकारी और निजी स्कूल बंद रहने की संभावना है.

इन राज्यों में शीतलहर का अलर्ट

21 जनवरी को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भीषण शीत लहर और घने कोहरे के कारण अलर्ट जारी किया है, जिस कारण गुरुवार को इन राज्यों के अधिकांश जिलों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नर्सरी से कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए जा सकते हैं.

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के जिलों में भीषण शीतलहर के कारण बच्चों के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए 22 जनवरी को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्कूल बंद रह सकते हैं.

हरियाणा

हरियाणा के स्कूल 22 जनवरी को खुले रहेंगे, लेकिन ठंड और घने कोहरे के कारण स्कूल टाइमिंग में बदलाव हो सकते हैं. वहीं, 23 जनवरी, 2026 को बसंत पंचमी/ सर छोटू राम जयंती के उपलक्ष्य में राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे.

इन राज्यों के अलावा देश के अधिकांश राज्यों के स्कूल 22 जनवरी, 2026 को निर्धारित रूप से संचालित होने की उम्मीद है. फिर भी स्कूली बच्चों को सलाह दी जाती है कि वे गुरुवार को विद्यालय जाने से पहले मौसम की स्थिति को देखते हुए स्कूल खुले होने की पुष्टि करने के साथ टाइमिंग और मोड की जांच एक बार जरूर से कर लें.

