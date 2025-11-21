Advertisement
Hindi Newsशिक्षा

School Holiday: बच्चों की मौज! कल इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल, जानें पूरी लिस्ट

22 November 2025 School Holiday: कल 22 नवंबर, 2025 को किन-किन राज्यों के स्कूल बंद रहेंगे. आइए हम आपको राज्यवार स्कूल हॉलिडे लिस्ट के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 21, 2025, 11:02 PM IST
School Holiday: बच्चों की मौज! कल इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल, जानें पूरी लिस्ट

School Holiday 22 November 2025: पूरे देश में सर्दी के मौसम की शुरुआत हो गई है. थीरे-थीरे तापमान में हो रहे गिरावट के साथ बच्चों के स्कूल टाइमिंग में भी बदलाव कर दिए गए हैं और ठंड की छुट्टियों को लेकर अधिकांश स्कूलों में नोटिस भी जारी कर दिया गया है. वहीं, फाइनल परीक्षाएं नजदीक आने की वजह से बच्चों के एग्जान की तैयारियां भी शुरू हो गई है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि कल, शनिवार, 22 नवंबर 2025 को किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी और किन राज्यों में स्कूल खुले रहेंगे. 

तमिलनाडु
तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. राज्य के कई जिलों में हो रही बारिश के कारण अलर्ट जारी है. लागातार बारिश और जलभराव की स्थिति के कारण बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर जैसे जिलों के स्कूल कल बंद हो सकते हैं. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे कल स्कूल जाने से पहले अधिकारियों से उसके खुले होने की पहले पुष्टि कर लें. 

बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है. जिस कारण राज्य भर के स्कूल फिर से खुल गए हैं. वहीं, कल, 22 नवंबर को स्कूल बंद रहने को लेकर कोई नोटिस जारी नहीं की गई है. इसलिए, बिहार के अधिकांश स्कूल कल सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

आंध्र प्रदेश 
आंध्र प्रदेश में कल के लिए कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है. इसलिए, कल स्कूल सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

तेलंगाना
तेलंगाना में कल स्कूलों की छुट्टी के संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की गई है. वहां मौसम या वायु प्रदूषण से संबंधित कोई गंभीर समस्या भी सामने नहीं आई है. इसलिए, तेलंगाना में कल स्कूल सामान्य रूप से संचालित होंगे.

दिल्ली-NCR
दिल्ली-एनसीआर में बेहद खराब वायु गुणवत्ता के कारण, कुछ स्कूल हाइब्रिड (ऑनलाइन-ऑफलाइन) मोड में चलेंगे. इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर के अधिकांश स्कूल कल खुले रहेंगे.

वहीं, अन्य राज्यों में भी कल स्कूल सामान्य रूप से संचालित होंगे. हालांकि, मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार बारिश या बढ़ते वायु प्रदूषण की स्थिति में कुछ जिलों में स्थानीय स्तर पर स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की जा सकती है. इसके अलावा, क्षेत्रीय त्योहारों के कारण भी कल कई स्थानों पर स्कूल बंद रह सकता है.

