School Holiday: क्रिसमस से पहले कड़ाके की सर्दी का असर, जानिए 23 दिसंबर को किन राज्यों के स्कूल रहेंगे बंद?

School Holiday 23 December 2025: साल का आखिरी महीना दिसंबर अब खत्म होने वाला है. इसी के साथ पूरे उत्तर भारत में सर्दी का असर बढ़ने लगा है. लगातार चल रही शीतलहर के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और ठंड के साथ घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. भीषण वायु प्रदूषण और घने कोहरे के कारण कई जगह बच्चों के स्कूल टाइमिंग और मोड में भी बदलाव किए गए हैं. वहीं, कुछ राज्य में बच्चों के स्कूल को बंद कर दिया गया है. ऐसे में जिन स्कूली बच्चों समेत उनके माता-पिता के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या कल, 23 दिसंबर, 2025 को बच्चों के स्कूल खुले रहेंगे. उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको बताते हैं कि मंगलाव किन राज्यों के स्कूल बंद रहेंगे और कहां के स्कूल टाइमिंग और मोड में बदलाव किए गए हैं.

दिल्ली-NCR

दिल्ली-एनसीआर में भीषण वायु प्रदूषण और घने कोहरे के कारण 23 दिसंबर, 2025 को अधिकांश स्कूल ऑनलाइन और हाइब्रिड (ऑनलाइन-ऑफलाइन) मोड में संचालित किए जाएंगे. प्राइमरी क्लास कल पूरी तरह ऑनलाइन मोड में संचालित होंगे. वहीं, सीनियर क्लास हाइब्रिड मोड में संचालित किए जाएंगे. इसी के साथ बढ़ती ठंड की वजह से अधिकांश स्कूलों के टाइमिंग में भी बदलाव किए गए हैं.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में बढ़ी ठंड, घने कोहरे और शीतलहर के कारण प्रशासन ने राज्य के कई जिलों में कक्षा 8 तक की क्लास को स्थगित कर दिया है. वहीं, कई क्षेत्रों में सीनियर क्लास के स्कूल टाइमिंग और मोड में बदलाव किए गए हैं.

बिहार

बिहार में भी ठंड और घने कोहरे का कहर भरपूर है. इसलिए कई जिलों में प्राइमरी क्लासे को स्थगित कर दिया गया है. वहीं, राज्य के अधिकांश स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव किए गए हैं.

कल इन राज्यों के स्कूल खुले रहेंगे

मंगलवार को पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान और पड़ोसी पूर्वी राज्यों के अधिकांश स्कूल सामान्य रूप से संचालित होंगे, लेकिन सर्दी और कोहरे के कारण टाइमिंग में बदलाव किए गए हैं. इसलिए स्कूली छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि वो कल स्कूल जाने से पहले उसके टाइमिंग की जांच जरूर से कर लें.

