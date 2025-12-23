School Holiday: क्रिसमस से पहले बढ़ी ठंड, 24 दिसंबर को किन राज्यों में स्कूल रहेंगे बंद? राज्यवार यहां देखें लिस्ट

Advertisement
24 December 2025 School Holiday: उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का असर दिखने लगा है. भीषण शीतलहर, घने कोहरे और क्रिसमस के त्योहार के कारण 24 दिसंबर, 2025 को किन राज्यों के स्कूल बंद रहेंगे. आइए हम आपको बताते हैं. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 23, 2025, 09:02 PM IST
School Holiday 24 December 2025: देश भर में कड़ाके की सर्दी का प्रभाव दिखने लगा है. भीषण शीत लहर और घने कोहरे के साथ-साथ क्रिसमस के कारण कई राज्यों के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है. वहीं, तापमान में लगातार गिरावट की वजह से छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई स्टेट में प्रशासन ने स्कूल टाइमिंग और मोड में बदलाव किए हैं. ऐसे में जिन स्कूली छात्रों समेत उनके माता-पिता के मान में कल की छुट्टी को लेकर कंफ्यूजन हैं, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको बताते हैं कि कल, बुधवार, 24 दिसंबर, 2025 को किन राज्यों के स्कूल बंद रहेंगे. 

उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में कोल्ड वेव और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने कई जिलों के स्कूलों में 24 और 25 दिसंबर, 2025 को छुट्टियां घोषित कर दी है. इसी के साथ स्कूल के टाइमिंग में भी बदलाव किए गए हैं. 

दिल्ली-NCR
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर अपने चरम पर है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) चिंताजनक स्तर पर पहुंच जाने और घने कोहरे के कारण दिल्ली के अधिकांश स्कूल ऑनलाइन और हाइब्रिड (ऑनलाइन-ऑफलाइन) मोड में संचालित किए जा रहे हैं. जिसमें- प्राइमरी क्लास पूरी तरह ऑनलाइन मोड और सीनियर क्लास हाइब्रिड मोड में संचालित किए जा रहे हैं. इसी के साथ बढ़ती ठंड की वजह से अधिकांश स्कूलों के टाइमिंग में भी बदलाव किए गए हैं. 

दिल्ली में 24 दिसंबर, 2025 को आधिकारिक तौर पर स्कूल बंद होने की घोषणा नहीं की गई है. हालांकि, वायु प्रदूषण, ठंड और कोहरे के कारण कल कुछ स्कूल बंद रह सकते हैं. इसलिए छात्र स्कूल जाने से पहले उसके खुले होने की जांच कर लें. 

बिहार 
बिहार में भीषण ठंड और घने कोहरे के कारण प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए अधिकांश स्कूल के टाइमिंग में बदलाव करने के साथ 24 और 25 दिसंबर, 2025 को कई जिलों के स्कूल बंद कर दिए हैं. इसलिए छात्र कल विद्यालय जाने से पहले उसके खुले होने की पुष्टि करें. 

पंजाब
पंजाब सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में विंटर वेकेशन लागू कर दिया है. इसलिए राज्य के सभी निजी और सरकारी स्कूल कल और परसों बंद रहेंगे. 

केरल 
क्रिसमस, नए साल और ठंड के कारण शिक्षा विभाग ने केरल में आधिकारिक तौर पर छुट्टियों का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 24 और 25 दिसंबर, 2025 को राज्य के सभी स्कूल बंद रहेंगे.

तमिलनाडु
तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने हाफ इयरली एग्जाम समाप्त होने के बाद स्कूलों में लंबी छुट्टी की घोषणा की दी है. इसलिए बच्चों के लिए स्कूल कल बंद रहेंगे और सीधे 05 जनवरी, 2026 को खुलेंगे. 

