Hindi Newsशिक्षा

School Holiday: कल स्कूल में छुट्टी है या नहीं? अगर आपको भी हैं कंफ्यूजन, तो यहां देखें स्टेट वाइज स्कूल हॉलिडे लिस्ट

24 November 2025 School Holiday: कल गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी जयंती के चलते किन राज्यों के स्कूल बंद रहेंगे या खुले होंगे. आइए आपको बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 23, 2025, 07:39 PM IST
School Holiday 24 November 2025: हर साल गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस (Guru Tegh Bahadur Martyrdom Day)  धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है. इस दिन कई राज्यों के स्कूल बंद होते हैं. ऐसे में स्कूल जाने वाले छात्रों समेत उनके पैरेंट्स के मन में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या कल, 24 नवंबर 2025 के दिन बच्चों के स्कूल खुले रहेंगे या बंद? अगर आपके आपके मन में भी स्कूल हॉलिडे को लेकर यही कंफ्यूजन है, तो आइए हम आपको स्टेट वाइज बताते हैं कि सोमवार के दिन किन राज्यों के स्कूल खुले रहेंगे या बंद होंगे.

दिल्ली 
गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार ने 25 नवंबर, 2025 को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है. इसलिए कल दिल्ली के स्कूल खुले रहेंगे. हालांकि, वायु की गुणवत्ता काफी खराब होने के कारण कुछ स्कूलें हाइब्रीड (ऑनलाइन-ऑफलाइन) मोड में चल सकती है. 

उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले गुरु तेग बहादुर साहिब शहीदी दिवस के अवसर पर 24 नवंबर को अवकाश की तारीख तय किया था, लेकिन इसे बदलकर अब 25 नवंबर 2025 कर दिया गया है. ऐसे में कल प्रदेश के अधिकांश स्कूल सामान्य रूप से खुले रहेंगे. 

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: धरती पर सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जीव कौन सा है?

पंजाब और हरियाणा
पंजाब और हरियाणा में आमतौर पर गुरु तेग बहादुर साहिब शहीदी दिवस के अवसर पर 24 नवंबर को छुट्टी होती थी, इसलिए कल पंजाब और हरियाणा के अधिकांश स्कूल बंद रहेंगे.

चंडीगढ़ और उत्तराखंड
चंडीगढ़ और उत्तराखंड के भी अधिकांश स्कूल कल गुरु तेग बहादुर साहिब शहीदी दिवस के कारण बंद रह सकते हैं.

जानकारी के लिए बता दें, आमतौर पर भारत के राज्यों में गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी दिवस पर 24 नवंबर को ऑफिशियल छुट्टी होती है, लेकिन कुल राज्य में कल तो कुछ राज्यों में 25 नवंबर को छुट्टी रहेगी. इसलिए छात्र स्कूल जाने से पहले उसके खुले होने की पुष्टि कर लें. 

ये भी पढ़ें: GK Quiz: क्या आप जानते हैं, पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान कौन है?

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

school holiday

