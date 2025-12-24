School Holiday: क्रिसमस हॉलिडे कैंसिल! 25 दिसंबर को इन राज्यों में खुले रहेंगे स्कूल, यहां देखें लिस्ट

Advertisement
25 December 2025 School Holiday: कल, 25 दिसंबर, 2025 को किन राज्यों में क्रिसमस के दिन स्कूल खुले रहेंगे और किन स्टेट में क्रिसमस की छुट्टी रद्द कर दी गई है, आइए हम आपको देते हैं.

Dec 24, 2025
School Holiday 25 December 2025: भारत के अधिकांश राज्यों में आमतौर पर 25 दिसंबर के लिए आधिकारिक तौर पर स्कूलों में छुट्टी रहती है, लेकिन इस साल कुछ स्टेट में 25 दिसंबर के दिन होने वाले क्रिसमस हॉलिडे को कैंसिल कर दिया गया है. वहीं, कई राज्यों में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे, शीतलहर, क्रिसमस और नए साल के कारण विंटर वेकेशन का ऐलान कर दिया गया है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि कल, गुरुवार, 25 दिसंबर, 2025 के दिन किन राज्यों के स्कूलों में छुट्टी रहेगी और कहां के स्कूल खुले रहेंगे. 

उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर, 2025 के दिन क्रिसमस हॉलिडे नहीं रहेगी. शिक्षा विभाग ने नोटिस के मुताबिक, राज्य के सभी स्कूल कल खुले रहेंगे. गुरुवार को स्कूलों में सुशासन दिवस मनाया जाएगा. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है. 

बिहार 
बिहार में भीषण सर्दी और घने कोहरे का भरपूर प्रभाव है, जिस कारण राज्य के कई जिलों में 27 दिसंबर, 2025 तक स्कूल बंद करने का आदेश प्रशासन द्वारा जारी किया गया है. 

राजस्थान 
राजस्थान में मौसम और ठंड की स्थिति को देखते हुए सर्दी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है. जिसके मुताबिक, राज्य के सभी स्कूल 25 दिसंबर, 2025 से 5 जनवरी, 2026 तक बंद रहेंगे. 

तमिलनाडु 
तमिलनाडु सरकार ने भी हाफ इयरली एग्जाम पूरे होने के बाद राज्य के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश जारी कर दिया है. बच्चों के स्कूल अब सीधा 05 जनवरी, 2026 को खुलेंगे.

ये भी पढ़ें: School Holidays In December 2025: दिसंबर में छुट्टियों की बहार! जानिए कितने दिन और कब-कब बंद रहेंगे बच्चों के स्कूल

दिल्ली 
दिल्ली में अत्यधिक वायु प्रदूषण और GRAP-4 लागू होने के कारण पिछले कुछ दिनों से नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के क्लास पूर्ण रूप से ऑनलाइन मोड में संचालित किए जा रहे हैं और बड़े बच्चों के क्लास हाइब्रिड मोड में जारी है. वहीं, क्रिसमस और बढ़ी ठंड के कारण अधिकांश स्कूल 25 दिसंबर से 27 दिसंबर, 2025 तक बंद रहेंगे.

केरल 
केरल शिक्षा विभाग ने भी राज्य भर के स्कूलों में क्रिसमस और नए साल को देखते हुए आधिकारिक तौर पर छुट्टियों की घोषणा कर दी है. जिसके मुताबिक, केरल के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल 24 दिसंबर, 2025 से बंद है और 5 जनवरी, 2026 को खुलेंगे.

पंजाब 
पंजाब सरकार ने राज्य भर के सभी स्कूलों में आधिकारिक तौर पर शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है. पंजाब के स्कूल 22 दिसंबर, 2025 से 10 जनवरी, 2026 तक बंद रहेंगे. 

ये भी पढ़ें: India Coldest Place: भारत में सबसे ठंडी इंसानी आबादी वाली जगह कौन सी है, जहां माइनस में बस्ती है जिंदगी?

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

school holiday

