School Holiday: बच्चों के लिए खुशखबरी! कल इन राज्यों में नहीं लगेंगी क्लासेस, जानें कहां बंद रहेंगे स्कूल

School Holiday Tomorrow: गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहीदी दिवस के अवसर और मौसम खराब होने की वजह से कल, 25 नवंबर, 2025 के दिन किन राज्यों के स्कूल बंद रहेंगे. आइए आपको बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 24, 2025, 07:13 PM IST
School Holiday 25 November 2025: कल, 25 नवंबर, 2025 के दिन गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहीदी दिवस के अवसर पर कई राज्यों के स्कूल आधिकारिक तौर पर बंद रहेंगे. ऐसे में जिन स्कूली स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या कल स्कूल बंद रहेंगे या खुले रहेंगे? आइए हम उनको राज्यवार स्कूल हॉलिडे लिस्ट के बारे में बताते हैं.

कल इन राज्यों के स्कूल रहेंगे बंद
कल, मंगलवार मुख्य रूप से उत्तर भारतीय राज्यों में नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहीदी दिवस के अवसर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. जानकारी के लिए बता दें, कल की छुट्टी आम छुट्टी से इसलिए खास है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था. उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए कई बलिदान दिए थे, जिनकी याद में कल कई राज्यों के स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में छुट्टी का ऐलान किया गया है.

तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट
तमिलनाडु में बीते कुछ दिनों से मौसम की स्थिति काफी खराब बनी हुई है. जिस कारण आज, 24 नवंबर, 2025 के दिन राज्य के कई जिलों के स्कूल सरकार ने बंद कर दिए थे. वहीं, कल 25 नवंबर, 2025 की बात करें, तो मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य के विभिन्न जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है. चक्रवात के कारण तमिलनाडु में 21 से 26 नवंबर तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. इसलिए कल छात्रों के स्कूल कल भी बंद रह सकते हैं.

हालांकि, सरकार द्वारा कल के लिए स्कूल बंद करने को लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल जाने से पहले मौसम का जायजा ले लें और स्कूल खुले होने की भी पुष्टि कर लें.

