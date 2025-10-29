School Holiday 29 October: खत्म हुई लंबी छुट्टियां, खुल गए बंद स्कूल; चक्रवात मोंथा के कारण यहां अभी भी स्कूलों में लगा ताला

School Holiday 29 October 2025: भारत के कई राज्यों में दिवाली और छठ पूजा के कारण छुट्टियां रही. 29 अक्टूबर को लंबी छुट्टियां समाप्त हो गई हैं. जबकि, अभी भी कुछ राज्य हैं जहां 29 अक्टूबर को छुट्टी का ऐलान किया गया है. छठ पूजा के अगले दिन भारत के कुछ राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे. कुछ ऐसे राज्य जहां भारी बारिश और तेज हवाओं जैसा खराब मौसम बना हुआ है उन हाई अलर्ट राज्यों में स्कूलों को बंद रखा जाएगा. चक्रवात मोंथा के कारण स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, आइए जानते हैं कि 29 अक्टूबर को कहां स्कूल बंद रहेंगे और कहां नहीं?

29 अक्टूबर को कहां स्कूल बंद रहेंगे?

बिहार, जम्मू और कश्मीर में 29 अक्टूबर को स्कूल बंद रहेंगे. यहां त्योहार के कारण ही स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी. पश्चिम बंगाल के कुछ चुनिंदा जिले में स्कूल बंद रहेंगे. भारत के अन्य दक्षिण राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण छुट्टियों का ऐलान किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

चक्रवात मोंथा के कारण यहां बंद रहेंगे स्कूल?

आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोंथा के कारण स्कूलों की छुट्टी रहेगी. कई तटीय और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं. राज्य की सरकार ने ऐलान किया है कि चुनिंदा क्षेत्र जो चक्रवात मोंथा से प्रभावित हैं वहां के स्कूलों को बंद रखा जाएगा. आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और गुंटूर जिले में स्कूलों की छुट्टी है. हालात सही हो जाने पर स्कूलों को खोल दिया जाएगा.

आंध्र प्रदेश के अलावा ओडिशा में भी गजपति जिला प्रशासन की ओर से चक्रवात मोंथा के प्रभाव के कारण स्कूलों को 30 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला लिया है. जिला कलेक्टर अलर्ट पर हैं जिस वजह से स्कूलों को बंद ही रखा जाएगा.

आईएमडी की ओर से चेन्नई, तिरुवल्लूर और रानीपेट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां के स्कूलों को बंद रखा जा सकता है, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने पुष्टि नहीं की है कि स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं. स्कूल प्रशासन से संपर्क करके आप छुट्टियों की पुष्टि कर सकते हैं.

कहां खुल रहे हैं स्कूल?

उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में स्कूलों को 29 अक्टूबर को खोल दिया जाएगा. यहां बच्चों की छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं. 31 अक्टूबर तक कोई छुट्टियां नहीं है तो इस वजह से छात्रों को लगातार रविवार से पहले स्कूल जाना होगा. जम्मू कश्मीर में 2 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे.

ये भी पढ़ें- BTech Course: भारत या कनाडा, कहां से करें इंजीनियरिंग? जानें डिग्री अंतर से लेकर सैलरी पैकेज