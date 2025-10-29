Advertisement
trendingNow12979383
Hindi Newsशिक्षा

School Holiday 29 October: खत्म हुई लंबी छुट्टियां, खुल गए बंद स्कूल; चक्रवात मोंथा के कारण यहां अभी भी स्कूलों में लगा ताला

School Holiday 29 October 2025: लंबी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और 29 अक्टूबर, बुधवार को कहां स्कूल बंद रहेंगे और कहां नहीं? आइए जानते हैं कि चक्रवात मोंथा के कारण किस राज्य में स्कूलों को बंद रखा जाएगा?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 07:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

School Holiday 29 October: खत्म हुई लंबी छुट्टियां, खुल गए बंद स्कूल; चक्रवात मोंथा के कारण यहां अभी भी स्कूलों में लगा ताला

School Holiday 29 October 2025: भारत के कई राज्यों में दिवाली और छठ पूजा के कारण छुट्टियां रही. 29 अक्टूबर को लंबी छुट्टियां समाप्त हो गई हैं. जबकि, अभी भी कुछ राज्य हैं जहां 29 अक्टूबर को छुट्टी का ऐलान किया गया है. छठ पूजा के अगले दिन भारत के कुछ राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे. कुछ ऐसे राज्य जहां भारी बारिश और तेज हवाओं जैसा खराब मौसम बना हुआ है उन हाई अलर्ट राज्यों में स्कूलों को बंद रखा जाएगा. चक्रवात मोंथा के कारण स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, आइए जानते हैं कि 29 अक्टूबर को कहां स्कूल बंद रहेंगे और कहां नहीं?

29 अक्टूबर को कहां स्कूल बंद रहेंगे?

बिहार, जम्मू और कश्मीर में 29 अक्टूबर को स्कूल बंद रहेंगे. यहां त्योहार के कारण ही स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी. पश्चिम बंगाल के कुछ चुनिंदा जिले में स्कूल बंद रहेंगे. भारत के अन्य दक्षिण राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण छुट्टियों का ऐलान किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

चक्रवात मोंथा के कारण यहां बंद रहेंगे स्कूल?

आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोंथा के कारण स्कूलों की छुट्टी रहेगी. कई तटीय और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं. राज्य की सरकार ने ऐलान किया है कि चुनिंदा क्षेत्र जो चक्रवात मोंथा से प्रभावित हैं वहां के स्कूलों को बंद रखा जाएगा. आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और गुंटूर जिले में स्कूलों की छुट्टी है. हालात सही हो जाने पर स्कूलों को खोल दिया जाएगा.

आंध्र प्रदेश के अलावा ओडिशा में भी गजपति जिला प्रशासन की ओर से चक्रवात मोंथा के प्रभाव के कारण स्कूलों को 30 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला लिया है. जिला कलेक्टर अलर्ट पर हैं जिस वजह से स्कूलों को बंद ही रखा जाएगा.

आईएमडी की ओर से चेन्नई, तिरुवल्लूर और रानीपेट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां के स्कूलों को बंद रखा जा सकता है, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने पुष्टि नहीं की है कि स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं. स्कूल प्रशासन से संपर्क करके आप छुट्टियों की पुष्टि कर सकते हैं.

कहां खुल रहे हैं स्कूल?

उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में स्कूलों को 29 अक्टूबर को खोल दिया जाएगा. यहां बच्चों की छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं. 31 अक्टूबर तक कोई छुट्टियां नहीं है तो इस वजह से छात्रों को लगातार रविवार से पहले स्कूल जाना होगा. जम्मू कश्मीर में 2 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे.

ये भी पढ़ें- BTech Course: भारत या कनाडा, कहां से करें इंजीनियरिंग? जानें डिग्री अंतर से लेकर सैलरी पैकेज

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

school holiday

Trending news

बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
Weather
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
cyclone
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
DNA
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
Kashmir
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
West Bengal
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
Eknath Shinde
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
Indian Air Force
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
Jammu And Kashmir Land regularisation Bill
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
maharashtra news in hindi
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
Ahemdabad News
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़