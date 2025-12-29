Advertisement
Hindi Newsशिक्षाSchool Holiday: 30 दिसंबर को इन राज्यों के स्कूलों में नहीं रहेगी छुट्टी, जानिए मंगलवार को किन स्टेट के बच्चों को जाना होगा स्कूल?

School Holiday: 30 दिसंबर को इन राज्यों के स्कूलों में नहीं रहेगी छुट्टी, जानिए मंगलवार को किन स्टेट के बच्चों को जाना होगा स्कूल?

30 December 2025 School Holiday: उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में साल खत्म होने के साथ कड़ाके की सर्दी का कहर बढ़ने लगा है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि कल, 30 दिसंबर, 2025 को किन राज्यों के स्कूल खुले बंद रहेंगे और कहां के बच्चों को स्कूल जाना होगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 29, 2025, 09:16 PM IST
School Holiday: 30 दिसंबर को इन राज्यों के स्कूलों में नहीं रहेगी छुट्टी, जानिए मंगलवार को किन स्टेट के बच्चों को जाना होगा स्कूल?

School Holiday 30 December 2025: उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में साल खत्म होने के साथ कड़ाके की सर्दी का कहर बढ़ने लगा है. घने कोहरे, लगातार चल रही शीतलहर के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. जिससे लोगों को ठिठुरन का अहसास होने लगा है. बढ़ी सर्दी को देखते हुए जिन छात्रों समेत उनके पेरेंट्स के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या कल, 30 दिसंबर, 2025 को उनके राज्यों के स्कूल खुले रहेंगे? उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको स्टेट वाइज बताते हैं कि मंगलवार को किन स्टेट के बच्चों को स्कूल जाना होगा और कहां छुट्टी रहेगी.

कल इन राज्यों के स्कूल बंद रहेंगे
बढ़ी ठंड और घने कोहरे के कारण बच्चों के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों के स्कूल कल बंद रहेंगे. स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है. कल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और केरल के कुछ हिस्सों के अधिकांश स्कूल बंद रहेंगे. 

ये भी पढ़ें: India Coldest Place: भारत में सबसे ठंडी इंसानी आबादी वाली जगह कौन सी है, जहां माइनस में बस्ती है जिंदगी?

कल इन राज्यों के स्कूल खुले रहेंगे
मंगलवार को दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों के प्राइवेट और सरकारी स्कूल सामान्य रूप से संचालित होने की संभावना है. जिसमें- तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के कुछ क्षेत्र और कर्नाटक राज्य शामिल है. हालांकि, कुछ क्षेत्रों में स्थानीय त्योहार के कारण 31 दिसंबर को स्कूल बंद भी रह सकते हैं. 

वहीं, 31 दिसंबर, 2025 को जिन राज्यों के स्कूलों में आधिकारिक तौर पर छुट्टियों का ऐलान नहीं किया गया है. वे स्टूडेंट्स कल स्कूल जाने से पहले उसके खुले होने की पुष्टि के साथ टाइमिंग की जांच जरूर से कर लें. 

ये भी पढ़ें: World Coldest Place: बर्फ से ढकी धरती पर जिंदगी... जानिए दुनिया की सबसे ठंडी आबाद जगह कौन सी है?

