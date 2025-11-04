Advertisement
School Holiday Today: 4 नवंबर को यहां बंद रहेंगे स्कूल, फटाफट देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holiday on 4 November 2025: देश में अलग-अलग वजह के कारण स्कूलों की छुट्टी अलग-अलग राज्य में हो सकती है. 4 नवंबर, मंगलवार को स्कूलों की छुट्टी कहां और क्यों रहेगी? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 04, 2025, 06:31 AM IST
School Holiday on 4 November 2025: देश भर में किसी न किसी वजह से छुट्टियों का ऐलान किया जाता है. भारत में राजकीय छुट्टी होने के कारण भी कई स्कूल बंद हो सकते हैं. अक्टूबर में कई दिनों तक सरकारी छुट्टियां रही. जबकि, इस मामले में भी नवंबर भी कम नहीं है. अलग-अलग राज्यों में विभिन्न वजह के कारण स्कूलों की छुट्टी हो सकती है. 4 नवंबर, मंगलवार को भी देश के कुछ राज्यों में स्कूल बंद हैं. आइए विस्तार से जानते हैं 4 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं?

किन वजहों से 4 नवंबर को स्कूल बंद?

30 अक्टूबर, 2025 को चक्रवात मोंथा और धार्मिक उत्सवों के कारण स्कूलों की छुट्टी रहेगी. हालांकि, ये छुट्टी अलग-अलग राज्य में हो सकती है. भारी बारिश या खराब मौसम के कारण दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में छुट्टी हो सकती है.

4 नवंबर को कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल?

आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मौसम विभाग के अलर्ट के कारण स्कूलों की ऑफिशियल छुट्टी रहेगी. चुनिंदा राज्य व जिला के स्कूल बंद कर दिए गए हैं जिन्हें जल्द हालात सही होने पर खोला जा सकता है. चक्रवात मोंथा और भारी बारिश स्कूल को बंद करने की वजह है.

उत्तराखंड में कहां स्कूलों की छुट्टी?

4 नवंबर को उत्तराखंड के कुछ जिलों में स्कूलों की छुट्टी है. उत्तराखंड में राष्ट्रपति के कार्यक्रम की वजह से 4 नवंबर को कुछ जिलों में स्कूल बंद किए जाएंगे. ये घोषणा सुरक्षा और कार्यक्रम के सुचारू संचालन के चलते की गई है. नैनीताल और भवाली पालिका क्षेत्र के सभी शासकीय स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी का ऐलान किया गया है. इसके अलावा हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र के काठगोदाम से आर्मी हेलीपैड हल्द्वानी तक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र 1 बजे तक खुले रहेंगे.

