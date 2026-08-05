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School Holiday News: IMD बारिश अलर्ट, किन-किन राज्यों और जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी?

School Holiday Latest Update: आज यानी 5 अगस्त को बारिश को लेकर देश के कई राज्यों में अलर्ट है और कई जगहों पर पहले से स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की गई है. आपके राज्य या जिले में स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 05, 2026, 06:03 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:09 AM IST
School Holiday News: IMD बारिश अलर्ट, किन-किन राज्यों और जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी?
Image Credit: School Holiday 5 August 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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