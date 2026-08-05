School Holiday News: IMD बारिश अलर्ट, किन-किन राज्यों और जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी?

School Holiday 5 August 2026: भारत के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही और इस वजह से कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर तेज बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी हैं और जनजीवन को प्रभावित किया है. कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर जलभराव की स्थिति है. लगातार मौसम विभाग (IMD) की ओर से भी कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया जा रहा है. रेड और ऑरेंज अलर्ट में कुछ राज्य हैं. इसके अलावा कांवड़ यात्रा का भी दौर है. ऐसे में कई जिलों में छुट्टी की घोषणा की जा चुकी है.