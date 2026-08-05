School Holiday News: IMD बारिश अलर्ट, किन-किन राज्यों और जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी?

School Holiday 5 August 2026: भारत के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही और इस वजह से कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर तेज बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी हैं और जनजीवन को प्रभावित किया है. कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर जलभराव की स्थिति है. लगातार मौसम विभाग (IMD) की ओर से भी कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया जा रहा है. रेड और ऑरेंज अलर्ट में कुछ राज्य हैं. इसके अलावा कांवड़ यात्रा का भी दौर है. ऐसे में कई जिलों में छुट्टी की घोषणा की जा चुकी है.
देशभर के कुछ राज्यों और जिलों में बारिश को लेकर भी अलर्ट है. 5 अगस्त 2026 को कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. ऐसे में अभिभावकों और बच्चों के मन में एक सवाल है कि स्कूल खुले रहेंगे या बंद? आइए जानते हैं 5 अगस्त को किन राज्यों और जिलों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी?
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कांवड़ यात्रा के साथ-साथ खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की है. इनमें प्रमुख जिले- मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और मुजफ्फरनगर शामिल हैं. इन जिलों में सभी बोर्डों के स्कूलों को 12 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है. कुछ जगहों पर बारिश के कारण स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की गई है. छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वो अपने जिले के प्रशासन या स्कूल प्रशासन से संपर्क कर छुट्टी की पुष्टि कर लें.
भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. देश की राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत अन्य जगहों पर 5 अगस्त को बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां लगातार हो रही बारिश के कारण हाई अलर्ट जारी किया गया है.
*District wise Nowcast Warning valid for next two-three hours:*
*Issue Time:* 05-08-2026 01:25 Hrs IST
*Validity Time:* 05-08-2026 04:25 Hrs IST
*Orange warnings*: Thunderstorms & Lightning with gusty winds ( 40-60 kmph) and moderate rain (5-15 mm/h) very likely over… pic.twitter.com/ChXqSxhbur
— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 4, 2026
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इन सभी राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है लेकिन राज्य के सभी जिलों में स्कूल बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. जबकि, कुछ जगह है जहां पर स्कूलों को बंद रखा गया है. स्थानीय प्रशासन मौसम की स्थिति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग जगहों पर स्कूलों की छुट्टी की करता है.