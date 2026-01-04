Advertisement
School Holiday: 5 जनवरी को किन-किन राज्यों में नहीं खुलेंगे स्कूल? स्टेट वाइज यहां देखें हॉलीडे लिस्ट

05 January 2026 School Holiday: उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में घने कोहरे और जारी शीतलहर के कारण तापमान में गिरावट आई है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि कल, 05 जनवरी, 2026 को किन राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे और कहां कक्षाएं लगेंगी.

Jan 04, 2026, 09:01 PM IST
School Holiday 05 January 2026: नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में ठंड का व्यापक प्रभाव दिखने लगा है. घने कोहरे और लगातार चल रही शीतलहर के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. बढ़ी ठंड की वजह से कई स्टेट के स्कूल को बच्चों के सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया है. ऐसे में जिन स्कूली छात्रों समेत उनके पेरेंट्स के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या कल, 05 जनवरी, 2026 को स्कूल खुले रहेंगे. उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको स्टेट वाइड बताते हैं कि सोमवार को किन राज्यों के स्कूल बंद रहेंगे. 

उत्तर प्रदेश 
बढ़ी ठंड और घने कोहरे के कारण प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल सोमवार तक बंद रखने का आदेश दिया है. 

पंजाब
पंजाब सरकार ने घने कोहरे और तापमान में हुई गिरावट से बढ़ी ठंड के कारण सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शीतकालीन अवकाश को बढ़ाकर बुधवार, 7 जनवरी तक कर दिया है.

दिल्ली और हरियाणा
दिल्ली और हरियाणा के अधिकांश स्कूलों में फिलहाल शीतकालीन अवकाश चल रहा है, जो 15 जनवरी तक जारी रहेगा. इसलिए, यहां 5 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे.

असम
असम के कुछ क्षेत्रों में अचानक गिरी तापमान के कारण ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से जिला प्रशासन ने 6 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है.

राजस्थान
राजस्थान में भी भीषण शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति को देखते हुए सोमवार तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है. 

कल इन राज्यों के स्कूल खुले रहेंगे
दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आदि में सोमवार को स्कूल सामान्य रूप से संचालित होंगे, क्योंकि इन राज्यों के शीतकालीन अवकाश पहले ही समाप्त हो चुका है. हालांकि, बढ़ी ठंड की वजह से स्कूल टाइमिंग में बदलाव हो सकते हैं. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे कल स्कूल जाने से पहले उसके टाइमिंग की जांच जरूर से कर लें. 

