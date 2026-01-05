School Holiday: बच्चों की बल्ले-बल्ले! 6 जनवरी को इन राज्यों के बंद रहेंगे स्कूल, स्टेट वाइज चेक करें लिस्ट

School Holiday 6 January 2026: नए साल के शुरू होने के साथ ही उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है. लगातार चल रही शीतलहर की वजह से ठंड में बढ़ोतरी हुई है. भीषण ठंड के कारण बच्चों के सुरक्षा को देखते हुए कई स्टेट के स्कूलों में विंटर वेकेशन को बढ़ा दिया गया है. ऐसे में जिन स्कूली छात्रों समेत उनके पेरेंट्स के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या कल, 6 जनवरी, 2026 को स्कूल खुले रहेंगे? उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि मंगलवार को किन स्टेट के स्कूल बंद रहेंगे.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और घने कोहरे के चलते स्टूडेंट्स के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने स्कूलों के शीतकालीन अवकाश को बढ़ा दिया गया है. आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, यूपी के सभी नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल 15 जनवरी, 2026 तक बंद रहेंगे. वहीं, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के स्कूल कल, 6 जनवरी, 2026 से संचालिंत होंगे.

झारखंड

झारखंड में भीषण शीतलहर और खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए राज्य के कई क्षेत्रों के स्कूलों में 6 जनवरी, 2026 तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है, जो कक्षा 12 तक के छात्रों पर लागू होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार

बिहार में ठंड और घने कोहरे का व्यापक प्रभाव है. जिस कारण प्रशासन द्वारा राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई जिलों के सरकारी और प्राइवेट स्कूल सहित आंगनबाड़ी केंद्रों को 8 जनवरी, 2026 तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.

ये भी पढ़ें: अमेरिकी उपराष्ट्रपति कहां रहते हैं, जिनके आवास पर हुआ अटैक? जानिए सिक्योरिटी, सैलरी से लेकर सुविधाओं तक सबकुछ​

पंजाब

घने कोहरे और तापमान में हुई गिरावट से बढ़ी ठंड की स्थिति को देखते हुए पंजाब सरकार ने भी राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश को 7 जनवरी, 2026 तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है.

दिल्ली और हरियाणा

दिल्ली और हरियाणा के स्कूलों में अभी आधिकारिक तौर पर शीतकालीन अवकाश चल रहा है, जो 15 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगा.

असम

असम के कुछ क्षेत्रों में अचानक तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कड़ाके की सर्दी का कहर बढ़ रहा है. इसलिए प्रशासन ने गुवाहाटी और आसपास के क्षेत्रों में 6 जनवरी, 2026 को स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी है.

हालांकि, कल जिन राज्यों के स्कूल खुले रहेंगे, उन स्टेट के बच्चों को सलाह दी जाती है कि वे मंगलवार को विद्यालय जाने से पहले उसके खुले होने की पुष्टि के साथ टाइमिंग की जांच जरूर से कल लें.

ये भी पढ़ें: Success Story: किसान की बेटी का डबल धमाका, UPSC में 2 बार मारी बाजी, जानिए IPS से IAS तक का शानदार सफर