School Holiday: स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर... 7 जनवरी को स्कूल खुले रहेंगे या बंद? जानिए पूरा अपडेट

School Holiday 7 January 2026: उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में भीषण शीतलहर के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड का असर बढ़ गया है. इसलिए बढ़ी ठंड और घने कोहरे की स्थिति को देखते हुए कई राज्यों के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए शीतकालीन अवकाश को बढ़ा दिया गया है. ऐसे में जिन स्कूली छात्रों समेत उनके पेरेंट्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या कल, 7 जनवरी, 2026 को बच्चों के स्कूल खुले रहेंगे या बंद? उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको स्टेट वाइज बताते हैं कि बुधवार क किन राज्यों के स्कूल बंद रहेंगे.

तेलंगाना

तेलंगाना के स्कूल शिक्षा विभाग ने तापमान में हुई गिरावट से बढ़ी ठंड के कारण राज्यभर के सभी स्कूलों में संक्रांति (पोंगल) की छुट्टियां आधिकारिक तौर पर 16 जनवरी, 2026 तक बढ़ा दी हैं, जो पहले 10 जनवरी से 15 जनवरी, 2026 तक निर्धारित थी.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और घने कोहरे के कारण स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया गया है. प्रदेश के सभी स्कूलों में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक की कक्षाएं 15 जनवरी तक बंद रहेंगी.

पंजाब

पंजाब सरकार ने भीषण ठंड के कारण राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश को बुधवार, 7 जनवरी तक बढ़ा दिया है. इसलिए कल पंजाब के सभी स्कूल बंद रहेंगे.

त्रिपुरा

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कड़ाके की सर्दी की स्थिति को देखते हुए राज्य भर के सभी स्कूलों को 6 जनवरी से 10 जनवरी, 2026 तक बंद करने की घोषणा की है.

झारखंड

झारखंड में अत्यधिक ठंड की वजह से रांची, जमशेदपुर और अन्य जिलों के स्कूल कल बंद रहेंगे. प्रशासन ने कई क्षेत्रों में प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल 6 जनवरी से 8 जनवरी, 2026 तक बंद कर दिया है. इसलिए बुधवार को स्कूल जाने वाले बच्चे उसके खुले होनी की जांच कर लें.

राजस्थान

राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में प्रशासन ने भीषण ठंड और कोहरे की स्थिति को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां बढ़ा दी है. जिसके मुताबिक, प्री-प्राइमरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के स्कूल 6 जनवरी से 10 जनवरी, 2026 तक बंद रहेंगे. जबकि, कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के क्लास 6 जनवरी से 8 जनवरी, 2026 तक बंद रहेंगे.

दिल्ली और हरियाणा

दिल्ली और हरियाणा के स्कूलों में अभी शीतकालीन अवकाश चल रहा है, जो 15 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगा. इसलिए यहां के सभी कल कल बंद रहेंगे.

वहीं, जिन राज्यों के स्कूल बुधवार को खुले हैं, उन स्टेट के बच्चों को यह सलाह दी जाती है कि वे कल मौसम और ठंड का मिजाज देखते हुए, स्कूल जाने से पहले उसके खुले होने की पुष्टि करने के साथ टाइमिंग की जांच जरूर से कर लें.

