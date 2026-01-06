Advertisement
trendingNow13065833
Hindi Newsशिक्षाSchool Holiday: स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर... 7 जनवरी को स्कूल खुले रहेंगे या बंद? जानिए पूरा अपडेट

School Holiday: स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर... 7 जनवरी को स्कूल खुले रहेंगे या बंद? जानिए पूरा अपडेट

7 January 2026 School Holiday: उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में सर्दी का असर बढ़ गया है. ऐसे में कल, 7 जनवरी, 2026 को किन स्टेट के स्कूल बंद रहेंगे. आइए हम आपको बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 06, 2026, 08:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

School Holiday: स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर... 7 जनवरी को स्कूल खुले रहेंगे या बंद? जानिए पूरा अपडेट

School Holiday 7 January 2026: उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में भीषण शीतलहर के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड का असर बढ़ गया है. इसलिए बढ़ी ठंड और घने कोहरे की स्थिति को देखते हुए कई राज्यों के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए शीतकालीन अवकाश को बढ़ा दिया गया है. ऐसे में जिन स्कूली छात्रों समेत उनके पेरेंट्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या कल, 7 जनवरी, 2026 को बच्चों के स्कूल खुले रहेंगे या बंद? उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको स्टेट वाइज बताते हैं कि बुधवार क किन राज्यों के स्कूल बंद रहेंगे. 

तेलंगाना
तेलंगाना के स्कूल शिक्षा विभाग ने तापमान में हुई गिरावट से बढ़ी ठंड के कारण राज्यभर के सभी स्कूलों में संक्रांति (पोंगल) की छुट्टियां आधिकारिक तौर पर 16 जनवरी, 2026 तक बढ़ा दी हैं, जो पहले 10 जनवरी से 15 जनवरी, 2026 तक निर्धारित थी. 

उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और घने कोहरे के कारण स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया गया है. प्रदेश के सभी स्कूलों में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक की कक्षाएं 15 जनवरी तक बंद रहेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

पंजाब
पंजाब सरकार ने भीषण ठंड के कारण राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश को बुधवार, 7 जनवरी तक बढ़ा दिया है. इसलिए कल पंजाब के सभी स्कूल बंद रहेंगे. 

त्रिपुरा
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कड़ाके की सर्दी की स्थिति को देखते हुए राज्य भर के सभी स्कूलों को 6 जनवरी से 10 जनवरी, 2026 तक बंद करने की घोषणा की है. 

झारखंड 
झारखंड में अत्यधिक ठंड की वजह से रांची, जमशेदपुर और अन्य जिलों के स्कूल कल बंद रहेंगे. प्रशासन ने कई क्षेत्रों में प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल 6 जनवरी से 8 जनवरी, 2026 तक बंद कर दिया है. इसलिए बुधवार को स्कूल जाने वाले बच्चे उसके खुले होनी की जांच कर लें. 

ये भी पढ़ें: World Coldest Place: बर्फ से ढकी धरती पर जिंदगी... जानिए दुनिया की सबसे ठंडी आबाद जगह कौन सी है?

राजस्थान
राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में प्रशासन ने भीषण ठंड और कोहरे की स्थिति को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां बढ़ा दी है. जिसके मुताबिक, प्री-प्राइमरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के स्कूल 6 जनवरी से 10 जनवरी, 2026 तक बंद रहेंगे. जबकि, कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के क्लास 6 जनवरी से 8 जनवरी, 2026 तक बंद रहेंगे.

दिल्ली और हरियाणा
दिल्ली और हरियाणा के स्कूलों में अभी शीतकालीन अवकाश चल रहा है, जो 15 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगा. इसलिए यहां के सभी कल कल बंद रहेंगे.

वहीं, जिन राज्यों के स्कूल बुधवार को खुले हैं, उन स्टेट के बच्चों को यह सलाह दी जाती है कि वे कल मौसम और ठंड का मिजाज देखते हुए, स्कूल जाने से पहले उसके खुले होने की पुष्टि करने के साथ टाइमिंग की जांच जरूर से कर लें. 

ये भी पढ़ें: India Coldest Place: भारत में सबसे ठंडी इंसानी आबादी वाली जगह कौन सी है, जहां माइनस में बस्ती है जिंदगी?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

school holiday

Trending news

'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
Owaisi
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी
Punjab
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी
ड्रग्स की चपेट में कश्मीर? 13 लाख प्रभावित, एक्शन में आई सरकार तो 1000 पर केस दर्ज
Drugs
ड्रग्स की चपेट में कश्मीर? 13 लाख प्रभावित, एक्शन में आई सरकार तो 1000 पर केस दर्ज
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
delhi today news
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
Prithviraj Chavan
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू
BMC elections
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
BMC elections
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
scam of agustawestland helicopter
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
CM Siddaramaiah
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
Maharastra News
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'