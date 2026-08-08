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School Holiday: 24 घंटे से मूसलाधार बारिश! क्या आज आपके शहर में रहेगी स्कूलों की छुट्टी? जानें IMD और प्रशासन का अपडेट

School Holiday on 8 August 2026: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कुछ इलाकों को लेकर अलर्ट जारी किया है. किन-किन राज्यों में भारी बरसात हो सकती है और कहां स्कूलों की आज छुट्टी रहेगी? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 08, 2026, 06:17 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:35 AM IST
School Holiday: 24 घंटे से मूसलाधार बारिश! क्या आज आपके शहर में रहेगी स्कूलों की छुट्टी? जानें IMD और प्रशासन का अपडेट

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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