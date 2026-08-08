/School Holiday: 24 घंटे से मूसलाधार बारिश! क्या आज आपके शहर में रहेगी स्कूलों की छुट्टी? जानें IMD और प्रशासन का अपडेट

School Holiday on 8 August 2026: देशभर 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है कुछ इलाकों में बरसात है कि थमने का नाम नहीं ले रही है. एक बार फिर मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है. भारी बारिश के कारण जनजीवन को प्रभावित किया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से कई इलाकों में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में लाखों छात्रों और अभिभावकों के मन में एक सवाल ये है कि क्या 8 अगस्त, शनिवार को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं?