/School Holiday: 24 घंटे से मूसलाधार बारिश! क्या आज आपके शहर में रहेगी स्कूलों की छुट्टी? जानें IMD और प्रशासन का अपडेट

School Holiday on 8 August 2026: देशभर 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है कुछ इलाकों में बरसात है कि थमने का नाम नहीं ले रही है. एक बार फिर मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है. भारी बारिश के कारण जनजीवन को प्रभावित किया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से कई इलाकों में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में लाखों छात्रों और अभिभावकों के मन में एक सवाल ये है कि क्या 8 अगस्त, शनिवार को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं?
क्या पूरे भारत में स्कूलों की छुट्टी रहेगी? या फिर दिल्ली, उत्तर प्रदेश या मुंबई जैसे क्षेत्रों में छुट्टी रहेगी. आइए जानते हैं आईएमडी और प्रशासन का बरसात के साथ स्कूलों की छुट्टी को लेकर क्या कहना है?
फिलहाल, पूरे देश या किसी पूरे राज्य में बारिश की वजह से सभी स्कूलों की छुट्टी का आदेश नहीं दिया गया. जबकि, स्थानीय प्रशासन (DM) जलभराव और बारिश के आधार पर राज्य के विभिन्न जिलों में स्कूलों की छुट्टी की घोषणा कर रहे हैं. यूपी के गाजियाबाद, मेरठ जैसे जिलों में सभी स्कूलों की छुट्टी है जिसके पीछे की वजह कांवड़ यात्रा है.
उत्तर प्रदेश:- पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों जैसे प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, गाजियाबाद, मेरठ, और नोएडा में आईएमडी ने मूसलाधार से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है.
दिल्ली-NCR:- आईएमडी ने दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में यलो से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ऐसे में कुछ जगहों पर बारिश के वजह से स्कूल बंद रहेंगे.
पूर्वी और मध्य भारत:- बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना है.
तटीय और दक्षिण भारत:- कोंकण, केरल, तटीय कर्नाटक और गोवा में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है जिस वजह से कुछ इलाकों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी.
जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से पहले ही कांवड़ यात्रा के कारण आदेश दिया गया कि 4 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी. वहीं, बिहार में शनिवार को स्कूलों में हाफ डे का निर्देश दिया गया है जिसके तहत सभी सरकारी स्कूलों में 8वीं क्लास तक स्टूडेंट्स का हाफ डे रहेगा. अधिक अपडेट या पुष्टि के लिए स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.