School Holiday: 8 जनवरी को किन राज्यों के स्कूलों में रहेगी छुट्टी और कहां लगेगी क्लास? स्टेट वाइज यहां देखिए अपडेट

School Holiday 8 January 2026: भारत के अधिकांश राज्यों में भीषण ठंड का असर दिखने लगा है. लगातार चल रही शीतलहर और घने कोहरे के कारण देश के कई राज्यों के स्कूलों में प्रशासन ने शीतकालीन अवकाश को आगे बढ़ा दिया है. ऐसे में जिन स्कूली स्टूडेंट्स समेत उनके पेरेंट्स के मन में यह कंफ्यूजन है कि क्या कल, 8 जनवरी, 2026 को उनके राज्य के स्कूल खुले रहेंगे या बंद? उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको बताते हैं कि गुरुवार को किन स्टेट के स्कूल बंद रहेंगे.

दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा

दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा के सभी स्कूलों में अभी विंटर वेकेशन चल रहा है, जो 15 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगा.

झारखंड और असम

झारखंड और असम में लगातार चल रही शीतलहर की के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिस कारण कपकपाने वाली ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है. इसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने दोनों राज्यों के अधिकांश क्षेत्रों के स्कूल की छुट्टियां आगे बढ़ा दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के कई जिलों के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश को कड़ाके की सर्दी की स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ा दिया गया है. राज्य के ज्यादातर जिलों के स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8 तक की कक्षाओं को आधिकारिक तौर पर 15 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया है. वहीं, कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं को स्कूल टाइमिंग और मोड में बदलाव कर संचालित करना शुरू किया गया है.

पंजाब

पंजाब के स्कूलों में दिसंबर के अंत में शुरू हुई शीतकालीन अवकाश अब खत्म हो गई है. हालांकि, भीषण सर्दी के कारण आज, 7 जनवरी को राज्य के अधिकांश स्कूल बंद रहे, लेकिन 8 जनवरी को मौसम की स्थिति को देखते हुए स्कूल खुलने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें: World Coldest Place: बर्फ से ढकी धरती पर जिंदगी... जानिए दुनिया की सबसे ठंडी आबाद जगह कौन सी है?​

त्रिपुरा

त्रिपुरा के तापमान में गिरावट की वजह से वहां सर्दी का प्रकोप काफी बढ़ गया है. मौसम के इसी मिजाज को देखते हुए राज्य के कई जिलों के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बंद कर दिया गया है.

राजस्थान और बिहार

राजस्थान और बिहार में कड़ाके की सर्दी का भरपूर प्रभाव देखा जा रहा है, जिस वजह से छात्रों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने दोनों राज्यों के कई जिलों के स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं को स्थगित कर दिया दिया है. वहीं, बड़े बच्चों के स्कूल टाइमिंग और मोड में बदलाव किए गए हैं.

इन राज्यों के स्कूल कल खुले रहेंगे

8 जनवरी को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से के स्कूल सामान्य रूप से संचालित होंगे. हालांकि, फिर भी गुरुवार को स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे कल विद्यालय जाने से पहले उसके खुले होने की पुष्टि के साथ टाइमिंग की जांच एक बार जरूर से कर लें.

ये भी पढ़ें: India Coldest Place: भारत में सबसे ठंडी इंसानी आबादी वाली जगह कौन सी है, जहां माइनस में बस्ती है जिंदगी?