School Holiday: बच्चों के लिए जरूर खबर, कल किन राज्यों में बंद होंगे स्कूल? स्टेट वाइज यहां चेक करें लिस्ट

School Holiday Tomorrow: बढ़ती ठंड, खराब मौसम और स्थानीय त्योहारों के कारण, कल 9 दिसंबर 2025 को किन राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे, उसकी सूची राज्यवार यहां देख लें.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 08, 2025, 10:08 PM IST
School Holiday 9 December 2025: देश के अधिकांश राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है. वहीं, कुछ स्टेट में मौसम की स्थिति पिछले कुछ समय से खराब बनी हुई है. ऐसे में जिन स्कूल जाने वाले छात्र समेत उनके माता-पिता के मन में ये सवाल उठ रहा कि क्या कल, मंगलवार, 09 दिसंबर, 2025 के दिन बच्चों के लिए स्कूल खुले रहेंगे. उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको स्टेट वाइज बताते हैं कि कल किन राज्यों के स्कूलों में बढ़ती सर्दी, शीतलहर, बारिश, चुनाव और स्थानीय त्योहारों के कारण छुट्टी रहेगी. 

जम्मू और कश्मीर
जम्मू और कश्मीर में कड़ाके की सर्दी, बर्फबारी और भीषण शीतलहर के कारण सरकार ने एक सप्ताह तक बच्चों के स्कूल बंद कर दिए है. बच्चों के सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू और कश्मीर के अधिकांश स्कूल खासकर पहाड़ी जिले के  8 दिसंबर से 14 दिसंबर, 2025 तक बंद रहेंगे. 

केरल
केरल में चल रहे स्थानीय निकाय चुनावों के कारण बच्चों के स्कूल 9 और 11 दिसंबर, 2025 को बंद रहेंगे. 

ये भी पढ़ें: क्या आप जानते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच में अंतर? अगर नहीं, तो यहां जानें पूरा फर्क

तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश
तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम की स्थिति काफी खराब बनी हुई है. चक्रवात दित्वा के कारण लगातार कई दिनों से हई बारिश से जलभराव की स्थिति बनी हुई है. जिस कारण मुख्य रूप से कल कक्षा 1-8 तक के बच्चों के स्कूल बंद रहने की संभावना है. 

वहीं, मौसम विभाग ने इन राज्यों में अगले 24-48 घंटों के लिए बारिश, तेज हवा का अलर्ट जारी किया है. इसलिए स्कूली बच्चों के साथ उनके पैरेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल जाने से पहले मौसम का जायजा और स्कूल खुले होने की पुष्टि कर लें.

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में शिक्षकों की हड़ताल से राज्य भर में बच्चों की बढ़ाई बाधित हो रही है. इसलिए छात्र कल स्कूल जाने से पहले उसके खुले होने की पुष्टि कर लें. 

ये भी पढ़ें: देश का राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ किसने लिखा, पहली बार कब गाया गया? जानिए इससे जुड़ी 10 रोचक बातें

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

school holiday

