School Holiday: बच्चों के लिए जरूरी खबर! 15 दिसंबर को किन राज्यों के स्कूलों में रहेगी छुट्टी? राज्यवार यहां देखें लिस्ट

School Holiday Tomorrow: उत्तरी भारत में ठंड बढ़ रही है. ऐसे में कल, 15 दिसंबर, 2025 को बच्चों के स्कूल खुले रहेंगे या बंद? आइए आपको बताते हैं.
School Holiday 15 December 2025: साल के आखिरी महीने, दिसंबर का दूसरा सप्ताह समाप्त खत्म होने को है. इसी के साथ उत्तरी भारत में ठंड बढ़ रही है, घना कोहरा छा रहा है और शीतलहर भी लगातार चल रही है, जिससे दिन छोटे हो रहे हैं और मौसम में तेज ठंडक आ रही है. बढ़ती ठंड के कारण कुछ राज्यों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं. वहीं, कुछ में ठंड की छुट्टियों को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है. ऐसे में स्कूल जाने वाले जिन बच्चों समेत उनके पेरेंट्स के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या कल सोमवार, 15 दिसंबर, 2025 को बच्चों के स्कूल के स्कूल खुले रहेंगे या बंद? उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है.
कल देश के अधिकांश हिस्सों के स्कूल सामान्य रूप से संचालित होंगे, क्योंकि कल कोई राष्ट्रीय अवकाश नहीं है.