School Holiday: भारी बारिश और खराब मौसम का असर: किन राज्यों में स्कूल हुए बंद?

Cyclone Ditwah School Holiday: चक्रवात दित्वा और चक्रवात सेन्यार के संयुक्त प्रभाव से दक्षिण भारत के कई राज्यों में कई दिनों से मौसम की स्थिति बिगड़ी हुई है. आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश हुई है और सामान्य स्थिति बनी हुई है. मौसम के इसी मिजाज को देखते हुए आईएमडी की ओर से कुछ राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, कुछ राज्यों के स्कूल को बंद कर दिए गए हैं. आइए आपको उसके बारे में बताते हैं.

IMD अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के मौसम की स्थिति को देखते हुए, वहां ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. तमिलनाडु में लगातार कई दिनों से मौसम की स्थिति खराब बनी हुई है. प्रकृति के विकराल रूप और चक्रवाती तूफान दित्वा के कारण तमिलनाडु के अलग-अलग कई जिलों में लगातार कई दिनों से भारी बारिश हो रही, भारी बारिश के बीच सरकार ने बच्चों के सुरक्षा को देखते हुए तमिलनाडु के कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है. जिसमें- तिरुचि, तंजावुर, नागपट्टिनम, आदि शामिल हैं.

पांडिचेरी केंद्रीय यूनिवर्सिटी एग्जाम स्थगित

इसी बीच पांडिचेरी केंद्रीय यूनिवर्सिटी ने शनिवार, 29 नवंबर, 2025 को होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. पांडिचेरी केंद्रीय यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी. इसी के साथ कहा कि जल्द ही परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा.

सोमवार को कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल?

मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवाती तूफान दित्वा का कल, रविवार, 30 नवंबर, 2025 को दस्तक देने की संभावना है. इसलिए चेन्नई, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्र में स्लूक सोमवार, 1 दिसंबर, 2025 को बंद रहने की संभावना है. हालांकि, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल जाने से पहले आईएमडी अलर्ट और स्कूल अधिकारियों से उसके खुले होने की पुष्टि कर लें.

