Advertisement
trendingNow13022814
Hindi Newsशिक्षा

School Holiday: भारी बारिश और खराब मौसम का असर: किन राज्यों में स्कूल हुए बंद?

Tamil Nadu School Holiday: चक्रवात दितवा और सेन्यार के चलते दक्षिण भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. आइए आपको बताते हैं कि किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 29, 2025, 03:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

School Holiday: भारी बारिश और खराब मौसम का असर: किन राज्यों में स्कूल हुए बंद?

Cyclone Ditwah School Holiday: चक्रवात दित्वा और चक्रवात सेन्यार के संयुक्त प्रभाव से दक्षिण भारत के कई राज्यों में कई दिनों से मौसम की स्थिति बिगड़ी हुई है. आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश हुई है और सामान्य स्थिति बनी हुई है. मौसम के इसी मिजाज को देखते हुए आईएमडी की ओर से कुछ राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, कुछ राज्यों के स्कूल को बंद कर दिए गए हैं. आइए आपको उसके बारे में बताते हैं. 

IMD अलर्ट जारी 
मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के मौसम की स्थिति को देखते हुए, वहां ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. तमिलनाडु में लगातार कई दिनों से मौसम की स्थिति खराब बनी हुई है. प्रकृति के विकराल रूप और चक्रवाती तूफान दित्वा के कारण तमिलनाडु के अलग-अलग कई जिलों में लगातार कई दिनों से भारी बारिश हो रही, भारी बारिश के बीच सरकार ने बच्चों के सुरक्षा को देखते हुए तमिलनाडु के कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है. जिसमें- तिरुचि, तंजावुर, नागपट्टिनम, आदि शामिल हैं. 

ये भी पढ़ें: AIBE 20 एग्जाम कल: जानें पेपर पैटर्न से लेकर जरूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट तक सब कुछ यहां

Add Zee News as a Preferred Source

पांडिचेरी केंद्रीय यूनिवर्सिटी एग्जाम स्थगित
इसी बीच पांडिचेरी केंद्रीय यूनिवर्सिटी ने शनिवार, 29 नवंबर, 2025 को होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. पांडिचेरी केंद्रीय यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी. इसी के साथ कहा कि जल्द ही परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा. 

सोमवार को कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल?
मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवाती तूफान दित्वा का कल, रविवार, 30 नवंबर, 2025 को दस्तक देने की संभावना है. इसलिए चेन्नई, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्र में स्लूक सोमवार, 1 दिसंबर, 2025 को बंद रहने की संभावना है. हालांकि, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल जाने से पहले आईएमडी अलर्ट और स्कूल अधिकारियों से उसके खुले होने की पुष्टि कर लें. 

ये भी पढ़ें: CAT 2025: 30 नवंबर को होगी MBA प्रवेश परीक्षा, जानिए एग्जाम पैटर्न, स्लॉट टाइमिंग और मार्किंग स्कीम

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

school holidayTamil Nadu School Holiday

Trending news

दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
NHRC notice
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
Maulana Mahmood Madani
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रहीं आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रहीं आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
AIMIM
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
Mahayuti Government
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
Karnataka Congress
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
India Maritime Power
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
karnataka
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम