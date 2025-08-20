School Holiday: IMD अलर्ट! यहां 2 दिन के लिए स्कूल बंद, जल्दी देखें किस राज्य में स्कूलों के बच्चों की छुट्टी
School Holiday: IMD अलर्ट! यहां 2 दिन के लिए स्कूल बंद, जल्दी देखें किस राज्य में स्कूलों के बच्चों की छुट्टी

School Holiday Due to Rain: बरसात के मौसम में कई जगहों पर काफी पानी भर गया है और घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है. आइए जानते हैं कि ऐसे में कहां के लिए आईएमडी अलर्ट जारी किया है और कहां दो दिनों के लिए स्कूल बंद हैं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 09:20 AM IST
School Holiday: IMD अलर्ट! यहां 2 दिन के लिए स्कूल बंद, जल्दी देखें किस राज्य में स्कूलों के बच्चों की छुट्टी

School Holiday Due to Rain: भारी बारिश होने के कारण मुंबई, जम्मू-कश्मीर और कर्नाटक जैसे राज्यों में पिछले दो-तीन स्कूल बंद रहे. जबकि, अन्य राज्यों में भी बरसात के कारण बच्चों की छुट्टी का ऐलान किया जा चुका है. लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगहों के स्कूल को बंद किया जा चुका है. बरसात के कारण स्कूल में इमरजेंसी छुट्टी दी जा रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी IMD ने भी अलर्ट मोड ऑन किए है.

दो दिनों के लिए यहां स्कूल के बच्चों की छुट्टी

लेटेस्ट अपडेट के अनुसार IMD अलर्ट के साथ पुणे में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है. पुणे के लोनावाला स्थित स्कूल को दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया है. लोनावला नगर परिषद की ओर से 20 अगस्त और 21 अगस्त, दो दिन के लिए अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है.

IMD का रेड अलर्ट

जानकारी के लिए बता दें कि पुणे के लोनावाला स्थित स्कूल कोल दो दिन के लिए बंद करने का निर्णय भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के रेड अलर्ट के बाद लिया गया है. नगर परिषद के सीईओ अशोक साबले ने आदेश दिया है. इसके तहत पुणे के लोनावाला में आने वाले सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल 20 और 21 अगस्त तक बंद रहेंगे. अगर बरसात लगातार जारी रहती है या रेड अलर्ट जारी रहा तो छुट्टी की तारीख आगे भी बढ़ सकती है.

एक मीडिया आउटलेट सीईओ अशोक साबले ने जानकारी दी कि उन्हें शिक्षा विभाग से एक अनुरोध मिला और इसके बाद 2 दिन की छुट्टी का ऐलान करने का निर्णय लिया गया है. आगे जानकारी दी थी कि कॉलेजों के संबंध में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

;