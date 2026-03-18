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Hindi Newsशिक्षाEid 2026 School Holiday: 20 या 21 मार्च... कब है ईद की छुट्टी, किन राज्यों में स्कूल रहेंगे बंद?

Eid 2026 School Holiday: 20 या 21 मार्च... कब है ईद की छुट्टी, किन राज्यों में स्कूल रहेंगे बंद?

Eid Holiday Date: क्या आप भी ईद की छुट्टी को लेकर कंफ्यूज हैं? 20 या 21 मार्च, कब ईद की छुट्टी रहेगी, ये जानना चाहते हैं? आइए जानते हैं कि ईद के मौके पर किस दिन और किन राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 18, 2026, 05:10 PM IST
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school holiday Eid 2026 date
school holiday Eid 2026 date

School Holiday on Eid ul Fitr 2026: ईद की तारीख कौन सी है? 20 मार्च या 21 मार्च, कब ईद मनाई जाएगी? किस दिन ईद की छुट्टी होगी? ईद कब है और उसकी छुट्टी कब है? इससे संबंधित सवाल हर साल अपनी जगह बनाते हैं लेकिन सीधा और सरल जवाब ये ही रहता है कि ईद का त्योहार चांद दिखने पर निर्भर करता हैं. रमजान महीने की समाप्ति भी चांद के दिखने के साथ होती है और अगले दिन जश्न के साथ ईद का पर्व मनाया जाता है. भारत में इस साल ईद कब मनाई जाएगी? ईद-उल-फितर की छुट्टी किस दिन है? आइए जानते हैं.

Eid ul Fitr 2026 Date: कब मनाई जाएगी ईद?

हर साल चांद दिखने पर ईद-उल-फितर की तारीख तय होती है. इसलिए डेट को लेकर सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं. भारत में ईद का चांद 20 मार्च की शाम नजर आ सकता है. अगर ऐसा होता है तो 21 मार्च 2026 को ईद मनाई जाएगी.

किन राज्यों में ईद की छुट्टी?

भारत में ईद पर राष्ट्रीय छुट्टी होती है. गजेटेड हॉलिडे के तहत पूरे देश में सरकारी छुट्टी रहेगी. कई राज्यों में सरकारी दफ्तर, बैंक, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. चांद देखने के बाद ईद की तारीख तय की जाएगी. दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मुंबई, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ईद के मौके पर छुट्टी रहेगी.

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ईद पर कब बंद रहेंगे स्कूल?

जैसा की आपको बता कि ईद की छुट्टी चांद दिखने पर निर्भर है. अगर 19 मार्च को चांद नजर आता है तो ईद की छुट्टी 20 मार्च, शुक्रवार को रहेगी. ऐसे में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में 20 मार्च को ईद की छुट्टी रहेगी. जबकि, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश,  पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 21 मार्च शनिवार को ईद की छुट्टी होने की संभावना है. हालांकि, अभी तक किसी भी स्कूल की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि छुट्टी की पुष्टि के लिए स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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