School Holiday Homework Tips: दिवाली पर रहेगी 5 दिनों तक स्कूलों की छुट्टी! स्टूडेंट्स ऐसे फटाफट खत्म कर सकते हैं स्कूल से मिला हॉलिडे होमवर्क

School Holiday Homework Tips: जब लंबी छुट्टियां पढ़ती हैं तो बच्चों को भले ही स्कूल न जाना पड़ता हो लेकिन उन्हें हॉलिडे होमवर्क इतना ज्यादा मिल जाता है कि उसे करते-करते ही छुट्टियां कब खत्म हो जाती हैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं. खासतौर पर दिवाली की छुट्टियों में उन पर एक तरफ आगामी टेस्ट और एग्जाम का प्रेशर रहता है तो दूसरी और त्योहार को सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं. हालांकि, मौज-मस्ती के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना भी जरूरी है. अगर आप कुछ टिप्स को अपना लें तो इस दिवाली की छुट्टी में फेस्टिवल को एनजॉय भी कर सकेंगे और हॉमवर्क भी पूरा हो जाएगा.

कुछ ट्रिक्स आ सकते हैं काम

होमवर्क करने की भी ट्रिक होती है जिसे अपनाने के बाद बच्चों के साथ-साथ अभिभावक भी चिंता मुक्त हो सकते हैं. अगर आपके पास टाइम नहीं है और फेस्टिवल के साथ स्टडी भी जरूरी है तो ऐसे में स्मार्ट वर्क ही काम का साबित हो सकता है. इस बार कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टी 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक है. ऐसे में लगभग 5-6 दिनों के लिए स्कूल बंद रहेंगे लेकिन छात्रों को छुट्टियों में होमवर्क मिलेगा ही जिसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक को अपनाकर जल्दी पूरा कर सकते हैं.

टू-डू लिस्ट बनाना जरूरी

जब फेस्टिवल और होमवर्क दोनों ही सामने हो तो ऐसे में सबसे पहले टू-डू लिस्ट तैयार कर लें. इसमें सभी सब्जेक्ट को लिखें और किसमें कितना काम मिला है. ये सब नोट कर लें. इसके बाद ये चेक करें कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा काम दिया गया है और फिर पहले उसे ही पूरा कर लें.

एक बार में एक काम

सबसे जरूरी है कि आप दिन में चाहे 2 घंटे निकाल रहे हैं या 3 या फिर सिर्फ अंधे घंटे का समय ही निकालते हैं तो उस दौरान कहीं और किसी दूसरे काम को न करें. मोबाइल फोन से दूर रहें, टीवी न देखें, खेलने में ध्यान न दें और इधर-उधर भी ध्यान न दें. सिर्फ काम करने के दौरान होमवर्क पर ही ध्यान दें. पहले कठिन होम वर्क को करें और उसे जल्द से जल्द खत्म करें.

पोमोडोरो तकनीक का करें इस्तेमाल

जाहिर सी बात है कि फेस्टिवल में पूरा ध्यान होमवर्क में नहीं लग पाता है. ऐसे में बीच-बीच में मस्ती करने का मन होता है या फेस्टिवल को एनजॉय करना बच्चा पसंद करता है तो ऐसे में पोमोडोरो तकनीक को अपना सकते हैं. इस तकनीक के मुताबिक 25 मिनट का समय पढ़ाई के लिए दिया जाता है. बीच-बाच में 5-5 मिनट का आराम शामिल होता है. ऐसे में बोरियत नहीं होती है और काम को फटाफट पूरा कर लिया जाता है.

