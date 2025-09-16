October 2025 School Holidays: अक्टूबर में छुट्टियों की लाइन! दशहरा-दिवाली से लेकर छठ पूजा तक, जानें कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल
Advertisement
trendingNow12923892
Hindi Newsशिक्षा

October 2025 School Holidays: अक्टूबर में छुट्टियों की लाइन! दशहरा-दिवाली से लेकर छठ पूजा तक, जानें कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल

October 2025 School Holidays: अगले महीने यानी अक्टूबर में कई सारे त्योहार पड़ रहे हैं. ऐसे में इस खबर में जानें स्कूल में कितने दिनों की छुट्टी रहेगी. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 16, 2025, 08:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

October 2025 School Holidays: अक्टूबर में छुट्टियों की लाइन! दशहरा-दिवाली से लेकर छठ पूजा तक, जानें कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल

School Holiday List in October 2025: बड़े हों या फिर छोटा बच्चा हर किसी को छुट्टी सबसे ज्यादा पसंद होता है. ऐसे में अगले महीने यानी अक्टूबर (School Holidays in October) में कई सारे त्योहार पड़ रहे हैं. त्योहारों का महीना आते ही बच्चों को स्कूलों में छुट्टी का इंतजार रहता है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कि किन-किन दिन स्कूल बंद रहेंगे. 

अक्टूबर में कई सारे पर्व  
बता दें, अक्टूबर में पूरे महीने में कई बड़े पर्व और राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने वाले हैं, जिनकी वजह से स्कूल-कॉलेज सहित सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे. इसके अलावा महीने के चार रविवार इन छुट्टियों में जुड़ जानें से छुट्टियों की लिस्ट लंबी हो गई है. ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अगला महीना छुट्टियों का महीना है. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

अक्टूबर 2025 में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? (School Holiday List in October)
1 अक्टूबर – दशहरा (महानवमी)
2 अक्टूबर – महात्मा गांधी जयंती और विजयदशमी
7 अक्टूबर – महर्षि वाल्मीकि जयंती 
10 अक्टूबर – करवा चौथ (केवल महिलाओं के लिए)
13 अक्टूबर – अहोई अष्टमी  
20 अक्टूबर – नरक चतुर्दशी की छुट्टी
21 अक्टूबर – दीवाली के लिए छुट्टी
22 अक्टूबर – गोवर्धन पूजा की छुट्टी 
23 अक्टूबर – भैया दूज और छत्रपति शिवाजी जयंती की छुट्टी
27 अक्टूबर – हलषष्ठी (ललई छठ)
28 अक्टूबर – छठ पूजा की छुट्टी रहेगी

fallback

CBSE 2026: सीबीएसई 10वीं-12वीं के छात्र नोट कर लें ये बात, वरना नहीं दे पाएंगे बोर्ड परीक्षा

ये भी पढ़ें
अक्टूबर के महीने में कुल 8 बड़ी छुट्टियां हैं. इसके अलावा अलग-अलग राज्यों और शहरों के अनुसार, पर्व की छुट्टियां हैं. साथ ही चार रविवार पड़ने से कुल 12- 14 छुट्टियां अक्टूबर महीने में पड़ रही है. हालांकि, जरूरी नहीं कि ये छुट्टी हर जगहों पर लागू हों. स्टूडेंट्स अधिक जानकारी के लिए अपने स्कूल में इस विषय पर टीचर से जरुर बात करें. 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

school holidaysSchool Holidays October 2025

Trending news

सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
Weather
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
Nagpur news in hindi
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
sahara
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
Odisha
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
Supreme Court
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
Omar Abdullah
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
;