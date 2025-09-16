October 2025 School Holidays: अक्टूबर में छुट्टियों की लाइन! दशहरा-दिवाली से लेकर छठ पूजा तक, जानें कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल

School Holiday List in October 2025: बड़े हों या फिर छोटा बच्चा हर किसी को छुट्टी सबसे ज्यादा पसंद होता है. ऐसे में अगले महीने यानी अक्टूबर (School Holidays in October) में कई सारे त्योहार पड़ रहे हैं. त्योहारों का महीना आते ही बच्चों को स्कूलों में छुट्टी का इंतजार रहता है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कि किन-किन दिन स्कूल बंद रहेंगे.

अक्टूबर में कई सारे पर्व

बता दें, अक्टूबर में पूरे महीने में कई बड़े पर्व और राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने वाले हैं, जिनकी वजह से स्कूल-कॉलेज सहित सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे. इसके अलावा महीने के चार रविवार इन छुट्टियों में जुड़ जानें से छुट्टियों की लिस्ट लंबी हो गई है. ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अगला महीना छुट्टियों का महीना है.

अक्टूबर 2025 में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? (School Holiday List in October)

1 अक्टूबर – दशहरा (महानवमी)

2 अक्टूबर – महात्मा गांधी जयंती और विजयदशमी

7 अक्टूबर – महर्षि वाल्मीकि जयंती

10 अक्टूबर – करवा चौथ (केवल महिलाओं के लिए)

13 अक्टूबर – अहोई अष्टमी

20 अक्टूबर – नरक चतुर्दशी की छुट्टी

21 अक्टूबर – दीवाली के लिए छुट्टी

22 अक्टूबर – गोवर्धन पूजा की छुट्टी

23 अक्टूबर – भैया दूज और छत्रपति शिवाजी जयंती की छुट्टी

27 अक्टूबर – हलषष्ठी (ललई छठ)

28 अक्टूबर – छठ पूजा की छुट्टी रहेगी

अक्टूबर के महीने में कुल 8 बड़ी छुट्टियां हैं. इसके अलावा अलग-अलग राज्यों और शहरों के अनुसार, पर्व की छुट्टियां हैं. साथ ही चार रविवार पड़ने से कुल 12- 14 छुट्टियां अक्टूबर महीने में पड़ रही है. हालांकि, जरूरी नहीं कि ये छुट्टी हर जगहों पर लागू हों. स्टूडेंट्स अधिक जानकारी के लिए अपने स्कूल में इस विषय पर टीचर से जरुर बात करें.