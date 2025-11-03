November School Holidays 2025: नवंबर में कब-कब बंद रहेंगे बच्चों के स्कूल? यहां देखें पूरी हॉलिडे लिस्ट

School Holiday List November 2025: स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मन में अक्सर छुट्टियों को लेकर उत्साह रहता है. जैसे ही कोई त्यौहार या वीकेंड आता है, बच्चे पहले से ही अपनी मस्ती और घूमने-फिरने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं. नवंबर 2025 का महीना भी शुरू हो गया है और ये बच्चों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि पिछले महीने के तरह भले इस महीने छुट्टियां थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी कई त्योहार और अवसर पड़ रहे हैं, जिनकी वजह से स्कूल कई दिनों तक बंद रहेंगे. इसी को ध्यान में रखते हुए यहां हम आपके लिए पूरे महीने की स्कूल हॉलिडे लिस्ट लेकर आए हैं, ताकि पैरेंट्स और बच्चे पहले से अपनी छुट्टियों की योजना बना सकें.

नवंबर में कितने रविवार होंगे?

नवंबर के महीने में कुल 5 रविवार पड़ रहे हैं, जिनमें से एक 2 नवंबर को बीत चुका है. वहीं, बाकी 4 रविवार- 9, 16, 23 और 30 नवंबर को आएंगे और इन दिनों आमतौर पर अधिकांश स्कूलों में छुट्टी रहती है. ऐसे में केवल रविवारों की वजह से ही बच्चों को नवंबर में आगे चार दिन की छुट्टियां मिलना तय है. इसके अलावा इस महीने में कई त्योहार और अवसर भी आने वाले हैं, जिस कारण स्कूलों में अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी.

गुरु नानक जयंती

5 नवंबर (बुधवार) को गुरु नानक देव जी की जयंती है. इस अवसर पर देश के कई राज्यों के स्कूलों में छुट्टियां रहेगी.

बाल दिवस

14 नवंबर (शुक्रवार) को बाल दिवस (Children's Day) मनाया जाता है, जो कि पूरे देश में बच्चों को समर्पित एक खास दिन है. हालांकि, इस मौके पर स्कूलों में आमतौर पर छुट्टी नहीं होती, बल्कि बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और मनोरंजन गतिविधियां आयोजित की जाती हैं. इसलिए इस दिन बच्चों के लिए स्कूल जाना काफी मजेदार हो जाता है

गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस

24 नवंबर (सोमवार) को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के कारण कई राज्यों में स्कूल बंद रह सकते हैं. इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में विभिन्न अवसरों और त्योहारों के कारण स्कूल बंद रह सकते हैं.

