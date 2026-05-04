4 मई को स्कूल बंद या खुले? चुनाव नतीजों के बीच छुट्टी को लेकर बड़ा सस्पेंस; जानें क्या है नया आदेश

Assembly election counting day holiday updates: 4 मई 2026 को चुनाव नतीजों के दिन स्कूलों की छुट्टी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है. फैसला स्थानीय प्रशासन और काउंटिंग सेंटर्स की सुरक्षा पर निर्भर करेगा. अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया की अफवाहों के बजाय स्कूल के आधिकारिक नोटिस और जिला प्रशासन के अपडेट पर ही भरोसा करें.
Trending Photos
Assembly election counting day holiday updates: 4 मई 2026 को होने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर छात्रों और अभिभावकों के मन में एक ही सवाल है. क्या इस दिन स्कूल बंद रहेंगे या खुले रहेंगे. इसका सीधा जवाब यह है कि पूरे देश में कोई एक जैसा नियम लागू नहीं है. यानी सभी राज्यों में एक साथ छुट्टी घोषित नहीं की गई है. अधिकतर जगहों पर स्कूल सामान्य रूप से खुल सकते हैं. लेकिन कुछ इलाकों में स्थानीय प्रशासन के फैसले के मुताबिक बदलाव हो सकता है. इसलिए हर छात्र को अपने स्कूल से सही जानकारी लेना जरूरी है.
दरअसल, चुनाव परिणाम वाले दिन कई जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं. इसी वजह से कुछ जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया जा सकता है. लेकिन ये फैसला राज्य या जिला प्रशासन पर निर्भर करता है. अभी तक कई बड़े राज्यों में छुट्टी का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम जैसे राज्यों में फिलहाल स्कूल खुले रहने की ही संभावना है. हालांकि अगर किसी जिले में जरूरत महसूस होती है, तो वहां अलग से आदेश जारी हो सकता है.
पुडुचेरी की स्थिति थोड़ी अलग है. वहां पहले से ही गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं. ये छुट्टियां 31 मई तक जारी रहेंगी. ऐसे में वहां के छात्रों के लिए 4 मई का सवाल ही नहीं बनता. कई अन्य राज्यों में भी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं या शुरू होने वाली हैं. इसलिए काफी छात्रों पर इसका असर नहीं पड़ेगा. जहां छुट्टियां नहीं हैं, वहां स्कूल सामान्य रूप से खुल सकते हैं.
कुछ खास इलाकों में एहतियात के तौर पर स्कूल बंद किए जा सकते हैं. खासकर वे स्कूल जो काउंटिंग सेंटर के पास हैं या संवेदनशील क्षेत्रों में आते हैं. ऐसे स्थानों पर भीड़ ज्यादा होती है. सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है. ट्रैफिक भी प्रभावित हो सकता है. ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन स्कूल बंद करने का निर्णय ले सकता है.
छात्रों और अभिभावकों के लिए सबसे जरूरी बात ये है कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें. सोशल मीडिया पर कई तरह की गलत जानकारी फैल सकती है. हमेशा अपने स्कूल से संपर्क करें. स्कूल की आधिकारिक सूचना देखें. साथ ही जिला प्रशासन के अपडेट पर भी नजर रखें. सही जानकारी मिलने के बाद ही कोई फैसला लें. इससे किसी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है.
ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, स्टूडेंट्स तैयार रखें ये चीजें, स्कोरकार्ड डाउनलोड से लेकर जानें जरूरी बातें