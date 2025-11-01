School Holiday on 1 Nov 2025: आज यहां सभी स्कूल में लगेगा ताला, देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holiday on 1 November 2025: साल के 11वें महीने यानी नवंबर की शुरुआत हो चुकी है और ये माह अक्टूबर की तरह कई सारी छुट्टियों के साथ तो नहीं है लेकिन अलग-अलग तारीख पर खास दिन के कारण छुट्टियों की वजह जरुर बन रहे हैं. देश के कई राज्यों में 1 नवंबर को सरकारी छुट्टी (Public Holiday) है जिस वजह से वहां के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. आपके राज्य में स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं? आइए फटाफट जान लेते हैं कि आपके राज्य में छुट्टी है या नहीं?

1 नवंबर को कौन-कौन से स्पेशल डे हैं?

विश्व शाकाहारी दिवस (World Vegan Day) राष्ट्रीय लेखक दिवस (National Author's Day) राष्ट्रीय सिरका दिवस (National Vinegar Day) सर्व संत दिवस (All Saints Day) हरियाणा दिवस (Haryana Day) कर्नाटक स्थापना दिवस (Rajyotsava Day)

कहां-कहां है 1 नवंबर को स्कूल बंद?

1 नवंबर, शनिवार को भारत के अलग-अलग राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. हरियाणा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में राज्य दिवस के कारण सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे. जबकि, भारत के दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश और खराब मौसम के कारण स्कूलों की छुट्टी रहेगी. ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोंथा के वजह से सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि अगर उनके शहर में मौसम से जुड़ी चेतावनी जारी की गई है तो एक बार स्कूल प्रशासन से छुट्टी को लेकर पुष्टि कर लें. स्कूल बंद रहेंगे या नहीं लेटेस्ट जानकारी के बारे में स्कूल के नोटिफिकेशन से पता चल सकेगा. इसके अलावा चाहें तो अपने राज्य के शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी स्कूल संबंधित अपडेट हासिल कर सकते हैं.

