Advertisement
trendingNow12983419
Hindi Newsशिक्षा

School Holiday on 1 Nov 2025: आज यहां सभी स्कूल में लगेगा ताला, देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holiday on 1 November 2025: देशभर के कुछ राज्यों में सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी. इसके पीछे की वजह अलग-अलग है, आइए जानते हैं कि आपके शहर में स्कूल बंद है या नहीं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 01, 2025, 06:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

School Holiday on 1 Nov 2025: आज यहां सभी स्कूल में लगेगा ताला, देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holiday on 1 November 2025: साल के 11वें महीने यानी नवंबर की शुरुआत हो चुकी है और ये माह अक्टूबर की तरह कई सारी छुट्टियों के साथ तो नहीं है लेकिन अलग-अलग तारीख पर खास दिन के कारण छुट्टियों की वजह जरुर बन रहे हैं. देश के कई राज्यों में 1 नवंबर को सरकारी छुट्टी (Public Holiday) है जिस वजह से वहां के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. आपके राज्य में स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं? आइए फटाफट जान लेते हैं कि आपके राज्य में छुट्टी है या नहीं?

1 नवंबर को कौन-कौन से स्पेशल डे हैं?

  1. विश्व शाकाहारी दिवस (World Vegan Day)
  2. राष्ट्रीय लेखक दिवस (National Author's Day)
  3. राष्ट्रीय सिरका दिवस (National Vinegar Day)
  4. सर्व संत दिवस (All Saints Day)
  5. हरियाणा दिवस (Haryana Day)
  6. कर्नाटक स्थापना दिवस (Rajyotsava Day)

कहां-कहां है 1 नवंबर को स्कूल बंद?

Add Zee News as a Preferred Source

1 नवंबर, शनिवार को भारत के अलग-अलग राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. हरियाणा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में राज्य दिवस के कारण सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे. जबकि, भारत के दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश और खराब मौसम के कारण स्कूलों की छुट्टी रहेगी. ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोंथा के वजह से सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि अगर उनके शहर में मौसम से जुड़ी चेतावनी जारी की गई है तो एक बार स्कूल प्रशासन से छुट्टी को लेकर पुष्टि कर लें. स्कूल बंद रहेंगे या नहीं लेटेस्ट जानकारी के बारे में स्कूल के नोटिफिकेशन से पता चल सकेगा. इसके अलावा चाहें तो अपने राज्य के शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी स्कूल संबंधित अपडेट हासिल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- School Holiday November 2025: 1 से 30 नवंबर तक कब-कब रहेगी स्कूल के बच्चों की छुट्टी? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

school holiday01 November

Trending news

सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Ramdarash Mishra
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
DNA
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
Telangana
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
white hair
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
AIIMS
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी
Powai hostage case
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी
'पुलिस के डंडे भी खाऊंगा और जेल भी जाऊंगा' गुजरात में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल
Arvind Kejriwal
'पुलिस के डंडे भी खाऊंगा और जेल भी जाऊंगा' गुजरात में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल
4 महीने बाद 34 देशों की नेवी होगी भारत के साथ, मोदी का मिशन 'महासागर'
Indian Navy
4 महीने बाद 34 देशों की नेवी होगी भारत के साथ, मोदी का मिशन 'महासागर'
'लोकतंत्र में पैसों का बड़ा रोल चाहे वैध हो या अवैध...', ऐसा क्यों बोले अजित डोभाल?
Ajit Doval
'लोकतंत्र में पैसों का बड़ा रोल चाहे वैध हो या अवैध...', ऐसा क्यों बोले अजित डोभाल?