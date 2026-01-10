School Holiday: 10 जनवरी को किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी? यहां देखें लिस्ट

School Holiday on 10 January 2026: भारत के कई राज्यों में भीषण ठंड पड़ने के कारण स्कूलों की छुट्टी की गई है. कहीं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चे पढ़ रहे हैं तो कुछ राज्यों में स्कूलों को बंद किया गया है. कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां हैं. 10 जनवरी, शनिवार को भारत के विभिन्न राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी. कहीं विंटर वेकेशन हॉलिडे रहेगा तो कहीं त्योहारी सीजन के कारण स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है. भारत के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में सरकार ने छुट्टियों की घोषणा की हैं. दक्षिणी क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में संक्रांति त्योहार के कारण छुट्टियां रहेंगी.

इन राज्यों में 10 जनवरी को स्कूल बंद

उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, प्रयागराज जैसे शहरों में नर्सरी से कक्षा 8 तक स्कूल बंद रहेंगे. जबकि, कक्षा 9 से 12 तक के लिए समय में बदलाव किया गया है. भीषण शीत लहर और घने कोहरा के कारण जिला प्रशासन ने ऐसा ऐलान किया है. दिल्ली में भी सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी. सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं. इन राज्यों के अलावा पंजाब में भी सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है.

कक्षा पहली से आठवीं तक स्कूल बंद

राजस्थान के चयनित जिले जैसे भीलवाड़ा, बारां, बूंदी, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में सभी स्कूलों की छुट्टी है. सर्दियों की छुट्टी के ऐलान के साथ कक्षा 1 से 8वीं तक सभी स्कूल बंद रहेंगे. इस राज्य के अलावा झारखंड के रांची और अन्य जिले में स्कूल बंद रहेंगे. मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी जैसे जिले में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. त्रिपुरा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

