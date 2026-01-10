Advertisement
trendingNow13069312
Hindi Newsशिक्षाSchool Holiday: 10 जनवरी को किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी? यहां देखें लिस्ट

School Holiday: 10 जनवरी को किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी? यहां देखें लिस्ट

School Holiday on 10 January 2026: भारत के कुछ राज्यों में 10 जनवरी, शनिवार को प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छुट्टी रहेगी. किन-किन राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे, आइए स्कूलों की छुट्टी लिस्ट पर गौर कर लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 06:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

School Holiday: 10 जनवरी को किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी? यहां देखें लिस्ट

School Holiday on 10 January 2026: भारत के कई राज्यों में भीषण ठंड पड़ने के कारण स्कूलों की छुट्टी की गई है. कहीं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चे पढ़ रहे हैं तो कुछ राज्यों में स्कूलों को बंद किया गया है. कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां हैं. 10 जनवरी, शनिवार को भारत के विभिन्न राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी. कहीं विंटर वेकेशन हॉलिडे रहेगा तो कहीं त्योहारी सीजन के कारण स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है. भारत के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में सरकार ने छुट्टियों की घोषणा की हैं. दक्षिणी क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में संक्रांति त्योहार के कारण छुट्टियां रहेंगी.

इन राज्यों में 10 जनवरी को स्कूल बंद

उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, प्रयागराज जैसे शहरों में नर्सरी से कक्षा 8 तक स्कूल बंद रहेंगे. जबकि, कक्षा 9 से 12 तक के लिए समय में बदलाव किया गया है. भीषण शीत लहर और घने कोहरा के कारण जिला प्रशासन ने ऐसा ऐलान किया है. दिल्ली में भी सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी. सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं. इन राज्यों के अलावा पंजाब में भी सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

कक्षा पहली से आठवीं तक स्कूल बंद

राजस्थान के चयनित जिले जैसे भीलवाड़ा, बारां, बूंदी, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में सभी स्कूलों की छुट्टी है. सर्दियों की छुट्टी के ऐलान के साथ कक्षा 1 से 8वीं तक सभी स्कूल बंद रहेंगे. इस राज्य के अलावा झारखंड के रांची और अन्य जिले में स्कूल बंद रहेंगे. मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी जैसे जिले में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. त्रिपुरा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

ये भी पढ़ें- Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नजदीक, फटाफट ऐसे करें रजिस्टर

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

school holiday

Trending news

मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
DNA
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
DNA
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
Maharashtra Election
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
India US News in Hindi
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
Somnath
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
Hypersonic Scramjet Engine
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
west bengal news in hindi
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
Shaksgam Valley
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती