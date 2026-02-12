School Holiday: आज भारत बंद... स्कूल-कॉलेजों की रहेगी छुट्टी या नहीं?

School Holiday Today: 12 फरवरी, गुरुवार को सेंट्रल ट्रेड यूनियनों की ओर से पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया है. इस हड़ताल का असर देश के सभी बैंकिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत सरकारी दफ्तरों पर पड़ सकता है. विरोध के कारण क्या 12 फरवरी को स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे या नहीं? आइए जानते हैं.
Trending Photos
School Holiday 12 February 2026: आज यानी 12 फरवरी को देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया है जिसकी घोषणा सेंट्रल ट्रेड यूनियनों की ओर से की गई है. ऐसे में स्कूल के स्टूडेंट्स और अभिभावकों में एक सवाल बना हुआ है कि क्या भारत बंद का असर स्कूलों पर भी पड़ेगा? क्या 12 फरवरी को स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे? अगर आप भी उनमें से एक हैं और ये जानना चाहते हैं कि 12 फरवरी को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं, तो आइए इसके बारे मे विस्तार से जानते हैं.
इतिहास के अनुसार 12 फरवरी 1928 में महात्मा गांधी ने बारदोली में सत्याग्रह के संकेत दिए थे. 1948 में गांधी जी की अस्थियों को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद (प्रयागराज) में गंगा नदी समेत अलग-अलग पवित्र स्थलों पर विसर्जित किया गया था. हालांकि, 12 फरवरी का दिन किसी पब्लिक हॉलिडे लिस्ट का हिस्सा नहीं है मगर कुछ क्षेत्र हैं जहां स्कूलों की छुट्टी है और इसके पीछे की वजह अलग-अलग हो सकती है.
देश की 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है. ऐसे में सवाल है कि क्या 12 फरवरी को स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे? सुरक्षा के मद्देनजर भारत बंद के कारण कई क्षेत्रों में स्कूल-कॉलेज को बंद रखने का फैसला लिया जा सकता है. देश के कुछ हिस्सों में स्कूल बंद रहेंगे.
लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में स्कूल खुले रहेंगे. इसे बंद करने का ऐलान कभी भी स्थानीय अधिकारी या स्कूल प्रशासन द्वारा किया भी जा सकता है. अभी तक भारत बंद ऐलान के कारण राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल-कॉलेज को बंद रखने का ऐलान नहीं किया गया है.
भारत बंद का असर कई राज्यों में देखा जा सकता है. बस और ऑटो यूनियनों के शामिल होने से सड़कों पर आवाजाही की समस्या हो सकती है. हड़ताल से प्रभावित क्षेत्रों में बैंक, सरकारी दफ्तर, बाजार, स्कूल और कॉलेज बंद रह सकते हैं. कई व्यापारिक संगठनों के शामिल होने या समर्थन के कारण भी कुछ क्षेत्रों में बड़े बाजार बंद रह सकते हैं. इस हड़ताल से कुछ क्षेत्रों में, खासतौर पर उन राज्यों में जहां ट्रेड यूनियनों की मजबूत देखी जाती है वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाजारों और सरकारी सर्विस पर असर देखने को मिल सकता है.
ये भी पढ़ें- आज किसी भी समय जारी हो सकता है जेईई मेन 2026 सेशन 1 रिजल्ट