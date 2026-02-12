Advertisement
trendingNow13106408
Hindi Newsशिक्षाSchool Holiday: आज भारत बंद... स्कूल-कॉलेजों की रहेगी छुट्टी या नहीं?

School Holiday: आज भारत बंद... स्कूल-कॉलेजों की रहेगी छुट्टी या नहीं?

School Holiday Today: 12 फरवरी, गुरुवार को सेंट्रल ट्रेड यूनियनों की ओर से पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया है. इस हड़ताल का असर देश के सभी बैंकिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत सरकारी दफ्तरों पर पड़ सकता है. विरोध के कारण क्या 12 फरवरी को स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे या नहीं? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 12, 2026, 06:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Will Schools Closed Due to Bharat Bandh
Will Schools Closed Due to Bharat Bandh

School Holiday 12 February 2026: आज यानी 12 फरवरी को देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया है जिसकी घोषणा सेंट्रल ट्रेड यूनियनों की ओर से की गई है. ऐसे में स्कूल के स्टूडेंट्स और अभिभावकों में एक सवाल बना हुआ है कि क्या भारत बंद का असर स्कूलों पर भी पड़ेगा? क्या 12 फरवरी को स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे? अगर आप भी उनमें से एक हैं और ये जानना चाहते हैं कि 12 फरवरी को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं, तो आइए इसके बारे मे विस्तार से जानते हैं.

12 फरवरी 2026 को क्या है?

इतिहास के अनुसार 12 फरवरी 1928 में महात्मा गांधी ने बारदोली में सत्याग्रह के संकेत दिए थे. 1948 में गांधी जी की अस्थियों को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद (प्रयागराज) में गंगा नदी समेत अलग-अलग पवित्र स्थलों पर विसर्जित किया गया था. हालांकि, 12 फरवरी का दिन किसी पब्लिक हॉलिडे लिस्ट का हिस्सा नहीं है मगर कुछ क्षेत्र हैं जहां स्कूलों की छुट्टी है और इसके पीछे की वजह अलग-अलग हो सकती है.

क्या 12 फरवरी को बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज?

देश की 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है. ऐसे में सवाल है कि क्या 12 फरवरी को स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे? सुरक्षा के मद्देनजर भारत बंद के कारण कई क्षेत्रों में स्कूल-कॉलेज को बंद रखने का फैसला लिया जा सकता है. देश के कुछ हिस्सों में स्कूल बंद रहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

यहां खुले रहेंगे स्कूल-कॉलेज

लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में स्कूल खुले रहेंगे. इसे बंद करने का ऐलान कभी भी स्थानीय अधिकारी या स्कूल प्रशासन द्वारा किया भी जा सकता है. अभी तक भारत बंद ऐलान के कारण राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल-कॉलेज को बंद रखने का ऐलान नहीं किया गया है.

भारत बंद में किन चीजों पर पड़ सकता है असर?

भारत बंद का असर कई राज्यों में देखा जा सकता है. बस और ऑटो यूनियनों के शामिल होने से सड़कों पर आवाजाही की समस्या हो सकती है. हड़ताल से प्रभावित क्षेत्रों में बैंक, सरकारी दफ्तर, बाजार, स्कूल और कॉलेज बंद रह सकते हैं. कई व्यापारिक संगठनों के शामिल होने या समर्थन के कारण भी कुछ क्षेत्रों में बड़े बाजार बंद रह सकते हैं. इस हड़ताल से कुछ क्षेत्रों में, खासतौर पर उन राज्यों में जहां ट्रेड यूनियनों की मजबूत देखी जाती है वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाजारों और सरकारी सर्विस पर असर देखने को मिल सकता है.

ये भी पढ़ें- आज किसी भी समय जारी हो सकता है जेईई मेन 2026 सेशन 1 रिजल्ट 

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

school holiday

Trending news

वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
DNA
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
social media
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
DNA
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
Progressive Punjab Investment Summit
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
Rahul Gandhi
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
Epstine Files
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
CM Himanta Biswa Sarma
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
trade deal
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
India Pakistan News in Hindi
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी