Advertisement
trendingNow12998387
Hindi Newsशिक्षा

School Holiday on 12 November 2025: आज कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल, देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holiday on 12 November 2025: आज यानी 12 नवंबर, बुधवार को देश के किस राज्य में स्कूल बंद रहेंगे? कहां स्कूलों की छुट्टी रहेगी और कहां नहीं? आइए जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 12, 2025, 06:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

School Holiday on 12 November 2025: आज कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल, देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holiday on 12 November 2025: नवंबर का महीना स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए बेहद खास है. इस महीने एग्जाम से लेकर अलग-अलग टेस्ट और असाइनमेंट वर्क चल रहे हैं. ऐसे में बच्चों का स्कूल में उपस्थित रहना जरूरी है. अभिभावकों के लिए भी ये जान लेना जरूरी है कि कब उनके बच्चों को स्कूल जाना है और कब नहीं है. देश के अलग-अलग राज्यों में स्कूल बंद भी है और कई जगह किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं है. दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां GRAP-III लागू हो गया है. इसके अलावा दूसरे राज्यों में चुनावों का माहौल है, आइए जानते हैं कि 12 नवंबर को स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं?

क्या 12 नवंबर को बंद रहेंगे स्कूल?

12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस है. ये दिन वैश्विक स्वास्थ्य दिवस निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जो दुनिया भर में बच्चों में मृत्यु का प्रमुख संक्रामक कारण है. हालांकि, इस स्पेशल डे के कारण भारत में स्कूल बंद नहीं है. जबकि, अन्य वजह से कुछ क्षेत्रों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां बंद रहेंगे स्कूल?

बिहार और तेलंगाना में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की छुट्टी रहेगी. उपचुनावों की वजह से छुट्टी का ऐलान किया गया है. हालांकि, दिल्ली एनसीआर में बच्चों की ऑनलाइन व ऑफलाइन कक्षाएं चालू हैं. GRAP-III प्रतिबंधों के तहत अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं या चाहें तो घर से ही ऑफलाइन कक्षाएं दिला सकते हैं. अगर GRAP-IV लागू हो जाता है तो सभी स्कूलों की ओर से ऑनलाइन क्लास कर दी जाएगी. बाकी सभी राज्यों में स्कूल खुले रहेंगे.

नवंबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल?

  • 14 नवंबर, 2025- बाल दिवस
  • 15 नवंबर, 2025- झारखंड दिवस
  • 24 नवंबर, 2025- गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस

ऊपर बताई गई तारीखों में ये छुट्टियां अलग-अलग राज्य में लागू होंगी. इसके अलावा रविवार की साप्ताहिक छुट्टी रहेगी. अधिक जानकारी या किसी तरह की पुष्टि के लिए स्कूल के प्रशासन से संपर्क करें.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: कभी हुआ करते थे देश... अब सिर्फ इतिहास में रह गया नाम, नक्शे तक से हट गया नामों-निशा

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

school holiday

Trending news

घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
Weather
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
Droupadi Murmu
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Narendra Modi
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
Rajeev Sandhu
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
zubeen garg death case
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
red fort blast
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
DNA
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Bihar voting percentage
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
Delhi Car Blast
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब
nitish kumar
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब