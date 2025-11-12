School Holiday on 12 November 2025: आज कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल, देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holiday on 12 November 2025: नवंबर का महीना स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए बेहद खास है. इस महीने एग्जाम से लेकर अलग-अलग टेस्ट और असाइनमेंट वर्क चल रहे हैं. ऐसे में बच्चों का स्कूल में उपस्थित रहना जरूरी है. अभिभावकों के लिए भी ये जान लेना जरूरी है कि कब उनके बच्चों को स्कूल जाना है और कब नहीं है. देश के अलग-अलग राज्यों में स्कूल बंद भी है और कई जगह किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं है. दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां GRAP-III लागू हो गया है. इसके अलावा दूसरे राज्यों में चुनावों का माहौल है, आइए जानते हैं कि 12 नवंबर को स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं?

क्या 12 नवंबर को बंद रहेंगे स्कूल?

12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस है. ये दिन वैश्विक स्वास्थ्य दिवस निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जो दुनिया भर में बच्चों में मृत्यु का प्रमुख संक्रामक कारण है. हालांकि, इस स्पेशल डे के कारण भारत में स्कूल बंद नहीं है. जबकि, अन्य वजह से कुछ क्षेत्रों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां बंद रहेंगे स्कूल?

बिहार और तेलंगाना में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की छुट्टी रहेगी. उपचुनावों की वजह से छुट्टी का ऐलान किया गया है. हालांकि, दिल्ली एनसीआर में बच्चों की ऑनलाइन व ऑफलाइन कक्षाएं चालू हैं. GRAP-III प्रतिबंधों के तहत अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं या चाहें तो घर से ही ऑफलाइन कक्षाएं दिला सकते हैं. अगर GRAP-IV लागू हो जाता है तो सभी स्कूलों की ओर से ऑनलाइन क्लास कर दी जाएगी. बाकी सभी राज्यों में स्कूल खुले रहेंगे.

नवंबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल?

14 नवंबर, 2025- बाल दिवस

15 नवंबर, 2025- झारखंड दिवस

24 नवंबर, 2025- गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस

ऊपर बताई गई तारीखों में ये छुट्टियां अलग-अलग राज्य में लागू होंगी. इसके अलावा रविवार की साप्ताहिक छुट्टी रहेगी. अधिक जानकारी या किसी तरह की पुष्टि के लिए स्कूल के प्रशासन से संपर्क करें.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: कभी हुआ करते थे देश... अब सिर्फ इतिहास में रह गया नाम, नक्शे तक से हट गया नामों-निशा