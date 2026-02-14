Advertisement
Hindi Newsशिक्षाSchool Holiday: 14 फरवरी को ब्लैक डे और वैलेंटाइन... राज्यों में स्कूलों की छुट्टी है या नहीं?

School Holiday: 14 फरवरी को ब्लैक डे और वैलेंटाइन... राज्यों में स्कूलों की छुट्टी है या नहीं?

School Holiday on 14 February 2026: 14 फरवरी को ब्लैक डे और वैलेंटाइन डे है. ऐसे में स्कूल के बच्चों के बीच कंफ्यूजन है कि स्कूल की छुट्टी रहेगी या नहीं? कुछ राज्यों में 14 फरवरी को स्कूल बंद है, आइए जानते हैं कहां-कहां स्कूल बंद रहेंगे?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 14, 2026, 06:37 AM IST
school holiday on 14 february 2026

School Holiday on 14 February 2026: दुनिया भर के 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा. जबकि भारत में ये दिन काला दिवस के तौर पर जाना जाता है.14 फरवरी 2019 में एक आतंकी हमले के कारण 40 जवान शहीद हुए थे. 40 से ज्यादा जवानों की बस को 300 किलोग्राम से ज्यादा आरडीएक्स से भरी कार ने टकर मारी थी जिसके साथ एक बड़ा धमाका हुआ था और 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए. पुलवामा अटैक का वो काला दिन कोई नहीं भूल सकता है. वहीं, प्रेम का प्रतीक कहलाए जाने वाले वैलेंटाइन डे को भी लोग जगह मनाते दिखते हैं. देश के किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी है और नहीं? आइए जानते हैं.

14 फरवरी को स्कूलों की छुट्टी है या नहीं?

14 फरवरी, शनिवार को देश कुछ राज्यों में स्कूल बंद हैं. जबकि, कुछ जगहों पर स्कूल खुले हुए हैं. सरकारी से लेकर प्राइवेट के कुछ स्कूल 14 फरवरी को बंद रहेंगे. 15 फरवरी को देशभर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा. इस अवसर पर एक दिन पहले तैयारी के कारण स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

14 फरवरी को किन राज्यों में छुट्टी?

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. महाकुंभ का समापन होने वाला है और इस वजह से कुछ राज्यों में छुट्टी रहेगी. अयोध्या और वाराणसी को प्रमुख धार्मिक स्थल भी माना जाता है और यहां के स्कूलों को 14 फरवरी को बंद किया जाएगा. 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए अयोध्या में स्कूल बंद रहेंगे. जबकि, कक्षा 8वीं के छात्रों तक के लिए 14 फरवरी को स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

ये भी पढ़ें- 14 फरवरी को क्यों कहा जाता है काला दिन? वैलेंटाइन पर देश के 40 परिवारों की उजड़ी थी खुशियां, जानिए ब्लैक डे का इतिहास

अरुणाचल प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस के कारण स्कूलों की छुट्टी रहेगी. गोवा, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में दूसरे शनिवार होने के कारण छुट्टी रहेगी. दिल्ली और नोएडा के कुछ स्कूल भी दूसरे शनिवार के कारण बंद रहेंगे.

कब है महाशिवरात्रि 2026?

महाशिवरात्रि 2026 का पर्व 15 फरवरी 2026 को है. रविवार होने के कारण देश भर के सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक और वो दफ्तर बंद रहेंगे जहां साप्ताहिक छुट्टी रविवार को होती है. बता दें कि महाशिवरात्रि की तैयारी के कारण देश कई स्कूलों में छुट्टी हो सकती है और 14 फरवरी को स्कूल बंद रहेंगे. सभी अभिभावक, स्टूडेंट्स और शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वो स्कूल की छुट्टी की पुष्टि स्कूल प्रशासन से संपर्क करके कंफर्म कर सकते हैं. राज्य छुट्टी के कंफर्मेशन के लिए संबंधित राज्य के बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Mahashivratri School Closed: 15 या 16 फरवरी, कब है महाशिवरात्रि? जानें राज्यों में किस दिन बंद रहेंगे स्कूल

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

school holiday

