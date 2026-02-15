School Holiday: 16 फरवरी को किन राज्यों में सभी स्कूल रहेंगे बंद? देखें लिस्ट

School holiday on 16 February 2026: भारत के कई राज्यों में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 16 फरवरी, सोमवार को स्कूलों की छुट्टी रहेगी. 15 फरवरी, रविवार को महाशिवरात्रि कई जगहों पर मनाई गई और साप्ताहिक छुट्टी के कारण स्कूल, कॉलेज, बैंक और दफ्तर बंद रहे. राज्यों की ओर से स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया है. राज्य व जिला स्तरीय छुट्टी के तहत महाशिवरात्रि की छुट्टी 16 फरवरी 2026 को की गई. सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? आइए 16 फरवरी, सोमवार स्कूल हॉलिडे लिस्ट के जरिए जानते हैं कि किन-किन राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे?

क्या 16 फरवरी को स्कूलों की छुट्टी रहेगी?

जी हां, देश के कुछ राज्यों में 16 फरवरी, सोमवार को स्कूल बंद हैं. महाशिवरात्रि के अवसर पर राज्य छुट्टी का ऐलान किया गया है. ऐसे में राज्य के सभी स्कूल बंद रहेंगे. कुछ जगहों में 15 फरवरी को शिवरात्रि के कारण स्कूल बंद रहे थे. वहीं, 16 फरवरी को भी दिल्ली एनसीआर समेत कुछ राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे.

किन राज्यों में 16 फरवरी को छुट्टी?

दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम प्रशासन द्वारा पुष्टि की जा चुकी है 16 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. कई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की ओर से राज्य के अवकाश कैलेंडर के मुताबिक छुट्टियों का ऐलान किया गया है. जबकि, कुछ स्कूल जहां ये त्योहार को नहीं मानते हैं वहां स्कूलों खुले रहेंगे.

अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 16 फरवरी को स्कूलों की छुट्टी रहेगी. महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में राज्य ने छुट्टी का ऐलान किया है. उत्तर प्रदेश के लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, अलीगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. पुष्टि के लिए अभिभावकों सलाह दी जाती है कि वो स्कूल प्रशासन से संपर्क कर लें.

महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में भी 16 फरवरी को स्कूलों की छुट्टी रहेगी. मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर समेत कई क्षेत्रों में महाशिवरात्रि के कारण स्कूल बंद रहेंगे. तेलंगाना, हैदराबाद, रंगारेड्डी और वारंगल में 16 फरवरी को स्कूलों की छुट्टी रहेगी. आंध्र प्रदेश में भी शिवरात्रि के कारण 16 फरवरी, सोमवार को कई जिलों में स्कूल बंद रहेंगे. अभिभावक और स्टूडेंट्स स्कूलों की छुट्टी की पुष्टि करने के लिए स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

