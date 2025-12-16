School Holidays: देश के किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे 17 दिसंबर को स्कूल? फटाफट देखें लिस्ट

School Holiday on 17 December 2025: बढ़ती सर्दी और वायु प्रदूषण के कारण कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है तो कुछ जगहों पर स्कूल को हाईब्रेड मोड में कर दिया है. ऐसे में छात्र घर से ही ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं. 17 दिसंबर 2025 को कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टी है और कई कक्षाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं. वायु प्रदूषण, खराब मौसम और क्षेत्रीय घटनाओं के वजह से कई क्षेत्रों में स्कूलों को नियमित संचालन बाधित किया गया है. 17 दिसंबर, बुधवार को देश के किन-किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी और कहां नहीं? आइए फटाफट से लिस्ट पर गौर करते हैं.

यहां शुरू हुई ऑनलाइन कक्षाएं

लगातार वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्तर बढ़ता जा रहा है. ऐसे में सरकार की ओर दिल्ली एनसीआर में नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी गई है. दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में कक्षा 5वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का आदेश जारी किया गया है.

कक्षा छठी से 11वीं तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड लर्निंग मॉडल का आदेश जारी किया है. ऐसे में ऑनलाइन या स्कूल जाकर क्लास में उपस्थिति दर्ज की जा सकती है. जबकि, कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक कक्षाएं जारी रहेंगी.

17 दिसंबर को कहां बंद रहेंगे स्कूल?

तेलंगाना राज्य सरकार ने 16 दिसंबर और 17 दिसंबर 2025 को स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की है. ग्राम राजस्व अधिकारी (वीआरओ) परीक्षा केंद्रों के रूप में कई स्कूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस वजह से स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया गया है. पंजाब, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में 24 दिसंबर से छुट्टी रहेगी. अधिक जानकारी और छुट्टी से संबंधित पुष्टि के लिए आप स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

