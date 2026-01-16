School Holiday: इन राज्यों में 2 दिनों के लिए स्कूल बंद! क्यों स्कूलों की रहेगी छुट्टी? जानिए

School Holiday on 17 January 2026: पिछले 2-3 दिनों से भारत के कई राज्यों में भीषण ठंड है. बढ़ती सर्दी के कारण कुछ राज्यों में घर से बाहर निकलना बड़े टास्क से कम नहीं है. ऐसे में स्कूल की छुट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में स्टूडेंट्स, अभिभावकों से लेकर शिक्षक भी जानना चाहते हैं. भीषण शीत लहर और क्षेत्रीय त्योहारों की वजह से कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टी है. जबकि, कई जगह स्कूल के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है. 17 जनवरी, शनिवार को भारत के किन राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे और कहां स्कूलों के बच्चों की छुट्टी नहीं रहेगी? दो दिन की छुट्टियां किन-किन राज्यों में है? आइए इसके बारे में जान लेते हैं.

17 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं?

भारत के विभिन्न राज्यों में 17 जनवरी को स्कूल खुले रहेंगे और कुछ जगह छुट्टी भी रहेगी. राज्यवार स्कूल बंद होने और टाइम टेबल में बदलाव जैसी जानकारी हासिल कर सकते हैं. क्षेत्रीय त्योहारों और भीषण सर्दी के कारण विभिन्न राज्य व शहरों में स्कूल बंद रहेंगे. जबकि, कुछ जगहों पर टाइम टेबल में बदलाव के साथ स्कूल खुले रहेंगे. जिन राज्यों में 17 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी रहेगी. वहां लगातार दो दिनों की छुट्टी 18 जनवरी को रविवार होने के कारण रहेगी.

इन राज्यों में 2 दिनों के लिए स्कूल बंद

उत्तर प्रदेश में खराब मौसम और अन्य प्रमुख घटनाओं के वजह से स्कलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है. हालांकि, ये सभी जिलों के लिए लागू नहीं की गई है. भीषण शीत लहर और घने कोहरे के कारण गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी छात्रों के लिए 17 जनवरी तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है. रविवार के कारण 19 जनवरी, सोमवार को फिर से स्कूल खुलेंगे. इसके अलावा प्रयागराज में माघ मेला के कारण स्कूलों की छुट्टी 20 जनवरी तक रहेगी.

अन्य राज्यों की बात करें तो चंडीगढ़ में सभी स्कूलों की छुट्टी 17 जनवरी 2026 तक रहेगी. किसी तरह की नई अपडेट न आने तक फिलहाल स्कूलों को 19 जनवरी 2026 से दोबारा खोला जा सकता है. तमिलनाडु में भी सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी. इन सभी राज्यों में लगातार दो दिनों के लिए स्कूल बंद रहने वाले हैं.

पंजाब में बढ़ती ठंड के कारण स्कूल को बंद करने की बजाए टाइमिंग में बदलाव करने का विचार किया जा रहा है. सर्दी समय के अनुसार स्कूलों में बच्चों को जाना पड़ेगा. दिल्ली के स्कूलों की बात करें तो सर्दियों की छुट्टी समाप्त हो गई है और अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है.

