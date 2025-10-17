School Holiday: 17 अक्टूबर को कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल? फटाफट देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holiday on 17 October 2025: बस एक दिन और फिर दिवाली सप्ताह की शुरुआत हो जाएगी. इस बीच कई राज्यों के स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. इसके अलावा दफ्तर और बैंक आदि की भी छुट्टी रहेगी. ये पूरा सप्ताह छुट्टियों से भरा रहेगा. हालांकि, इससे पहले 17 अक्टूबर, शुक्रवार को क्या स्कूल की छुट्टी है या नहीं. ये सवाल बच्चों से लेकर उनके अभिभावक जानना चाहते हैं. स्कूल में 17 अक्टूबर की छुट्टी है या नहीं और अगर है तो कहां-कहां पर स्कूल बंद रहेंगे, आइए जानते हैं.

क्या 17 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल?

17 अक्टूबर को देश भर के सभी स्कूलों की छुट्टी नहीं रहेगी. हालांकि, देश के चुनिंदा राज्य में दिवाली-छठ या बिगड़ते मौसम के कारण स्कूल बंद रहेंगे. कई राज्य हैं जहां कि सरकार दिवाली के बाद स्कूलों को खुलेगी और बच्चों के लिए पूरे फेस्टिवल वीक स्कूल बंद रहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

17 अक्टूबर को कहां बंद रहेंगे स्कूल?

17 अक्टूबर, शुक्रवार को तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण स्कूल बंद रहेंगे. मौसम विभाग की ओर से राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जिस कारण संभावना है कि दिवाली छुट्टी के बाद ही यहां स्कूल खुल सकते हैं.

हरियाणा में भी सरकारी छुट्टी 20 अक्टूबर, सोमवार को दिवाली की रहने वाली है लेकिन राज्य के अलग-अलग क्षेत्र में स्कूल की तरफ से बच्चों को छुट्टी दी जा सकती है. ऐसे में कुछ जगहों के स्कूल 17 अक्टूबर को बंद रहेंगे. गुरुग्राम में 17 तारीख को स्कूल की छुट्टी रहेगी. यहां 26 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे और बच्चों की छुट्टी रहेगी.

लगातार 5 दिन बंद रहेंगे स्कूल

तमिलनाडु, हरियाणा, गुरुग्राम जैसे राज्य जहां 17 अक्टूबर, शुक्रवार को स्कूल बंद हैं और वहां के स्कूलों में दूसरे शनिवार को स्कूल बंद रहते हैं तो ऐसी जगह पर लगातार तीन दिन छुट्टी के अलावा दो दिन दिवाली की छुट्टी भी हो सकती है. ऐसे में स्कूलों में 5 दिन की लगातार छुट्टी हो सकती है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत अन्य राज्यों में 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक छुट्टी हो सकती है. हालांकि, पुष्टि के लिए आप अपने स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- October School Holidays 2025: लगातार 5 दिन बंद रहेंगे स्कूल! दिवाली पर स्कूलों की लंबी छुट्टियां, यहां देखें पूरी हॉलिडे लिस्ट