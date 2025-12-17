School Holiday: 18 दिसंबर को स्कूलों की छुट्टी है या नहीं? जानें किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल

School Holiday on 18 December 2025: देश के कई राज्यों में स्कूल बंद हैं. 18 दिसंबर, गुरुवार को किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी और नहीं, आइए एक बार छुट्टियों की लिस्ट पर गौर कर लेते हैं.
Trending Photos
School Holiday on 18 December 2025: दिसंबर महीने की शुरुआत के साथ ही बच्चों समेत अभिभावकों भी सर्दियों की छुट्टी का इंतजार होने लगता है. जबकि, कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए ये महीना प्रीबोर्ड, मॉक टेस्ट व प्रैक्टिकल की तैयारी वाला रहता है. इन दिनों बढ़ती सर्दी और प्रदूषण के कारण कई राज्यों की सरकार की ओर से छुट्टी का ऐलान किया गया है. ऐसे में 18 दिसंबर को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं, ये सवाल कईयों के बीच बना हुआ है. आइए जानते हैं कि 18 दिसंबर, गुरुवार को कहां स्कूल बंद और कहां खुले रहेंगे?
कहीं छुट्टी तो कहीं ऑनलाइन क्लास
बिगड़ते मौसम और अधिक वायु प्रदूषण के कारण कुछ राज्यों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है. जबकि, कुछ स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चालू भी हैं. बिहार में स्कूलों को बंद रखा गया था जिसे फिर से खोल दिया गया है. 16 दिसंबर से स्कूल खुल चुके हैं. सर्दी के टाइम के अनुसार बिहार के स्कूल में छात्र जा सकेंगे.
कहां स्कूल बंद और कहां चालू
दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण अलग-अलग तरह की बीमारियां हो रही है. ऐसे में बचाव और सुरक्षा के लिहाज से GRAP 4 लागू कर दिया गया है. दिल्ली सरकार ने इसे लागू करने के साथ ही कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया है. जबकि, कक्षा 6वीं से 11वीं तक हाईब्रेड मोड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन तौर पर क्लास चलेगी. 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल की क्लास लेना जरूरी है क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक हैं.
राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्कूल खुले रहेंगे. सर्दियों के समय और नियम के अनुसार राज्य में स्कूल को खोले रखा जाएगा. आगामी दिनों में सर्दी की छुट्टी का ऐलान किया जा सकता है. नोएडा के स्कूलों में हाइब्रिड मोड के साथ पढ़ाई करवाई जाएगी. उत्तर प्रदेश में भी स्कूल खुले रहेंगे. देश के कुछ राज्यों में 24 दिसंबर से सर्दियों की छुट्टियां पड़ सकती हैं.
ये भी पढ़ें- Pariksha Pe Charcha 2026: कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्र कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, ये है 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम से जुड़ने का Step By Step प्रोसेस