School Holiday: 18 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? यहां देखें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holiday on 18 November 2025: ज्यादातर हर तारीख किसी न किसी खास दिन के लिए जानी जाती है. 18 नवंबर को राष्ट्रीय राजकुमारी दिवस (National Princess Day) है. हालांकि, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पेशल डे पर राष्ट्रीय छुट्टी रहे. 18 नवंबर, मंगलवार को कुछ राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. विभिन्न कारणों अलग-अलग जगह के कुछ स्कूल बंद रहेंगे. भारत के किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी और कहां नहीं? आइए स्कूलों की छुट्टी लिस्ट देखते हैं.

भारी बारिश का अलर्ट

आईएमडी द्वारा कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है जिस वजह से स्कूलों की छुट्टी हो सकती है. में भारी बारिश की चेतावनी के कारण तमिलनाडु में 18 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे. तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी हो सकती है. हालांकि, कंफर्मेशन के लिए स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

यहां खुले रहेंगे स्कूल

भारत के कुछ राज्य जैसे- दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा आदि में स्कूलों को सामान्य रूप से संचालित किया जा रहा है. यहां कोई मौसम संबंधी नई चेतावनी या प्रशासनिक अवकाश का ऐलान नहीं किया गया है.

चेन्नई, चैंगलपट्टू, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तिरुवरूर, कराईकल, कन्याकुमारी, विरुधुनगर, तेनकासी, रामनाथपुरम, अरियालुर, पेरम्बलुर, विल्लुपुरम, रानीपेट, तिरुवन्नामलाई, पुडुचेरी, कल्लाकुरिची, कुड्डालोर, शिवगंगई, मदुरै, डिंडीगुल, थेनी, तंजावुर, कोयंबटूर, नीलगिरी तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और करूर जैसे जगहों पर स्कूलों की छुट्टी हो सकती है. यहां मौसम के खराब होने की संभावना जताई जा रही है.

