School Holiday on 18 October 2025: धनतेरस पर कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल? चेक करें स्कूलों की छुट्टी लिस्ट

School Holiday on 18 October Dhantera 2025: धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत हो चुकी है. 18 अक्टूबर को कहां-कहां स्कूल बंद रहेंगे? आइए फटाफट छुट्टियों की लिस्ट के जरिए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 18, 2025, 06:50 AM IST
School Holiday on 18 October Dhantera 2025: आज यानी 18 अक्टूबर, शनिवार को धनतेरस है और इसके साथ ही 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत हो गई है जिसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज शामिल हैं. पांचों दिन बहुत खास हैं और देश भर में अलग-अलग अवसर पर छुट्टी रहती है. हालांकि, दिवाली यानी लक्ष्मी पूजा वाले दिन देश भर में सरकारी छुट्टी है, ये तो सभी जानते हैं लेकिन क्या इससे पहले पर्वों में स्कूल, कॉलेज, दफ्तर या बैंक बंद रहेंगे या नहीं? य सवाल अक्सर लोगों के बीच रहता है. 18 अक्टूबर को धनतेरस है और इस मौके पर क्या देश के सभी स्कूलों की छुट्टी है या बच्चों को धनतेरस के दिन जाना होगा? आइए जानते हैं.

धनतेरस पर स्कूल की छुट्टी है या नहीं?

18 अक्टूबर को धनतेरस है और इस मौके पर राष्ट्रीय छुट्टी नहीं है. हालांकि, महीने का दूसरा शनिवार भी है जिस वजह कुछ सरकारी दफ्तर, बैंक और स्कूल बंद रहेंगे. त्योहारों के लिहाज से देखें तो जब राष्ट्रीय छुट्टी की लिस्ट में कोई त्योहार नहीं होता है तो वो राज्यवार छुट्टी का हिस्सा हो सकता है. इसका मतलब है कि राज्य या संस्थान की ओर से छुट्टी दी जा सकती है. देश के कुछ राज्यों में 18 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी दिवाली के कारण रहेगी.

18 अक्टूबर को कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल?

18 अक्टूबर को दूसरा शनिवार और धनतेरस समेत अन्य वजह के कारण भी देश के कुछ राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिवाली की छुट्टियां 18 अक्टूबर से शुरू हैं जिस वजह से यहां के स्कूल बंद रहेंगे. असम में काटी बिहू के कारण स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

कर्नाटक में जाति सर्वेक्षण पूरा करने के लिए सरकारी छुट्टी है और सभी स्कूल बंद रहेंगे. दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में वो स्कूल भी बंद रहेंगे जहां दूसरे शनिवार की छुट्टी होती है. अगले दिन रविवार और दिवाली होने के कारण स्कूल बंद रहेंगे.

