School Holiday on 19 December: कोहरे का कोहराम... आज किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी?

School Holiday on 19 December 2025: देश भर के कई राज्यों में सर्दी बढ़ चुकी है. कोहरे की चादर से सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है. ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों की छुट्टी है या नहीं? आइए जान लेते हैं.
School Holiday on 19 December 2025: मध्य भारत में भीषण ठंड और प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इसके प्रकोप से कई राज्यों के स्कूलों ने समय से लेकर कक्षा लेने के तरीके में बदलाव किया है. सर्दी के दौरान स्कूलों ने समय बदल दिया है. जबकि, कई कक्षाएं ऑनलाइन मोड पर होने लगी है. कुछ स्कूलों में छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया है. आज यानी 19 दिसंबर, शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर समेत अन्य राज्यों में काफी कोहरा देखा जा रहा है और ऐसे में क्या राज्य के स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं, आइए फटाफट से जान लेते हैं. आइए जानते हैं 19 दिसंबर को कहां-कहां स्कूलों की छुट्टी है?
इन राज्यों के स्कूलों ने बदला टाइम टेबल
उत्तरी भारत के करीब सभी राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है. इस कारण पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों के स्कूलों में समय बदल दिया गया है. जबकि, 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल जाने की छुट्टी कर दी गई है.
19 दिसंबर को कहां-कहां स्कूल बंद?
19 दिसंबर को गोवा में गोवा मुक्ति दिवस के कारण सरकारी छुट्टी है और इस वजह से राज्य के सभी स्कूल बंद रहेंगे. दिल्ली एनसीआर में आगामी कुछ दिनों के लिए प्राथमिक कक्षाओं तक स्कूल बंद रहेंगे. जबकि, जम्मू-कश्मीर में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है. राजस्थान में शिक्षक सम्मेलन के कारण 19 और 20 दिसंबर को स्कूलों की छुट्टी रहेगी.
उत्तर प्रदेश में भीषण शीत लहरों और घने कोहरे के कारण जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा 20 दिसंबर से अगले आदेश तक सर्दियों की छुट्टी के लिए स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया है.
