School Holiday: 24 अक्टूबर को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? यहां देखें छुट्टियों की लिस्ट

School Holiday on 24 October 2025: भाई दूज के साथ ही दिवसीय त्योहार समाप्त हो गए हैं और चार दिनों तक चलने वाले छठ पर्व की शुरुआत होने वाली है. छठ पूजा की शुरुआत होने से पहले वाले दिन क्या बच्चों की स्कूलों की छुट्टी है? या स्कूलों में बच्चों को जाना होगा? इसका जवाब है कि भारत के चुनिंदा जगहों पर स्कूल बंद हैं. अलग-अलग वजहों के कारण स्कूलों की छुट्टी 24 अक्टूबर को है. हालांकि, इस दिन कोई सरकारी छुट्टी नहीं है. आइए जानते हैं कि 24 अक्टूबर, शुक्रवार 2025 को स्कूल कहां बंद रहेंगे और कहां नहीं?

क्या 24 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल?

24 अक्टूबर, शुक्रवार को भारत के सभी राज्यों में छुट्टी नहीं रहेगी. कुछ राज्य हैं जहां पर भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में येलो और ऑरेंज अलर्ट क्षेत्रों में सभी स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया है. जबकि, कुछ जगहों पर छठ के कारण स्कूल की छुट्टी है.

कहां बंद रहेंगे स्कूल?

राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और बिहार में दिवाली समेत छठ पूजा पर्व के कारण छुट्टियों का ऐलान पहले ही कर दिया गया था. उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में स्कूलों की छुट्टी है. जबकि, अन्य जगह स्कूल खुले रहेंगे. बिहार में सभी स्कूल छठ पूजा पर्व के कारण बंद रहेंगे. जबकि, पंजाब, हरियाणा, मुंबई और दिल्ली जैसे राज्यों में स्कूल खुले रहेंगे.

कहां बरसात के कारण स्कूलों की छुट्टी?

दक्षिणी राज्यों में स्कूलों की छुट्टी बारिश के कारण रहेगी. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल समेत अन्य दक्षिणी राज्यों के लिए लो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं. ऑफिशियली छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन स्कूलों की ओर से भारी बारिश के कारण छुट्टी दी जा सकती है. पुष्टि के लिए अभिभावकों को स्कूल प्रशासन से संपर्क करना होगा.

