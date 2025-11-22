Advertisement
trendingNow13014019
Hindi Newsशिक्षा

School Holiday: स्कूलों में गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस की छुट्टी कब? जानें 24 या 25 नवंबर किस दिन स्कूल बंद

Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas School Holiday:  गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी 24 नवंबर को रहेगी या 25 नवंबर को सभी स्कूल बंद रहेंगे? आइए जानते हैं कि किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहने वाली है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 22, 2025, 12:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

School Holiday: स्कूलों में गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस की छुट्टी कब? जानें 24 या 25 नवंबर किस दिन स्कूल बंद

Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas School Holiday:  हर साल गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर कई राज्यों में सरकारी छुट्टी रहती है. इस दिन स्कूल-कॉलेज, बैंक समेत कई दफ्तर भी बंद रहते हैं. हालांकि, इस बार 24 नवंबर और 25 नवंबर की तारीख को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है कि गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी किस दिन रहेगी? किस राज्य में 24 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे और किस राज्य में 25 नवंबर को स्कूलों की छुट्टी रहेगी? इसके बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आइए फटाफट से जान लेते हैं.

24 या 25 नवंबर, कब रहेगी गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी?

गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी कहीं 24 नवंबर को है तो कहीं 25 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे. दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी की तारीख बदल दी है. यहां की सरकार ने गजटेड छुट्टियों की सूची में बदलाव किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर प्रदेश में कब है गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी?

उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी में बदलाव किया है. पहले ये 24 नवंबर, सोमवार को रहने वाली थी लेकिन अब इस दिन की छुट्टी की तारीख 25 नवंबर, मंगलवार कर दी गई है. ऐसे में उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक और दफ्तर 25 नवंबर को बंद रहेंगे.

24 नवंबर को कहां बंद रहेंगे स्कूल?

अभी तक किसी अन्य राज्य की ओर से शहीदी दिवस की छुट्टी की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 24 नवंबर को पंजाब और हरियाणा में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी रहेगी. इस मौके पर दोनों राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे. इसके अलावा कॉलेज और सरकारी दफ्तरों को भी बंद रखा जाएगा.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: UPSC के लिए 12 वीं या ग्रेजुएशन क्या जरूरी? जानें कौन बन सकता है IPS से लेकर IAS

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

school holiday

Trending news

सीमा पार से दोगुनी हुई ‘आतंकी सप्लाई’, 131 में से 122 पाकिस्तानी, सामने आई रिपोर्ट
Terrorism
सीमा पार से दोगुनी हुई ‘आतंकी सप्लाई’, 131 में से 122 पाकिस्तानी, सामने आई रिपोर्ट
कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है, हिंदू नहीं तो दुनिया नहीं रहेगी... मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है, हिंदू नहीं तो दुनिया नहीं रहेगी... मोहन भागवत का बड़ा बयान
मुझे बोलने में संकोच नहीं... पद छोड़ने के बाद पहली बार धनखड़ खुलकर बोले, शब्द पकड़िए
Jagdeep Dhankhar news
मुझे बोलने में संकोच नहीं... पद छोड़ने के बाद पहली बार धनखड़ खुलकर बोले, शब्द पकड़िए
ट्रेन में आंटी ने बनाई मैगी, रेलवे ने ले लिया एक्शन; भूलकर भी न ले जाएं ये सामान
Banned items in Train
ट्रेन में आंटी ने बनाई मैगी, रेलवे ने ले लिया एक्शन; भूलकर भी न ले जाएं ये सामान
गले में जलन और सिरदर्द, प्रदूषण के चलते दिल्ली से भागे शाओमी इंडिया के पूर्व प्रमुख
Delhi pollution
गले में जलन और सिरदर्द, प्रदूषण के चलते दिल्ली से भागे शाओमी इंडिया के पूर्व प्रमुख
Tejas Crash: फाइटर जेट क्रैश होने की जांच कैसे होती है, कहां फंस सकता है पेंच?
jet crash
Tejas Crash: फाइटर जेट क्रैश होने की जांच कैसे होती है, कहां फंस सकता है पेंच?
क्या था जस्टिस गवई का सबसे अहम फैसला? विदेशों तक में हुआ जिक्र; खुद किया खुलासा
CJI Gawai
क्या था जस्टिस गवई का सबसे अहम फैसला? विदेशों तक में हुआ जिक्र; खुद किया खुलासा
70 घंटे में इस भयानक तूफान की दस्तक, समुद्र में उठेगा उफान; इन राज्यों में बढ़ा खतरा
Weather
70 घंटे में इस भयानक तूफान की दस्तक, समुद्र में उठेगा उफान; इन राज्यों में बढ़ा खतरा
SIR को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बेहद खफा, इस दिन करेंगी विरोध मार्च
Mamata Banerjee
SIR को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बेहद खफा, इस दिन करेंगी विरोध मार्च
कभी न लौटेंगे ये पल, विंग कमांडर नमन स्याल का आखिरी VIDEO, तेजस क्रैश में हुए शहीद
Naman Syal
कभी न लौटेंगे ये पल, विंग कमांडर नमन स्याल का आखिरी VIDEO, तेजस क्रैश में हुए शहीद