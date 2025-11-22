School Holiday: स्कूलों में गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस की छुट्टी कब? जानें 24 या 25 नवंबर किस दिन स्कूल बंद

Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas School Holiday: हर साल गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर कई राज्यों में सरकारी छुट्टी रहती है. इस दिन स्कूल-कॉलेज, बैंक समेत कई दफ्तर भी बंद रहते हैं. हालांकि, इस बार 24 नवंबर और 25 नवंबर की तारीख को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है कि गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी किस दिन रहेगी? किस राज्य में 24 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे और किस राज्य में 25 नवंबर को स्कूलों की छुट्टी रहेगी? इसके बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आइए फटाफट से जान लेते हैं.

24 या 25 नवंबर, कब रहेगी गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी?

गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी कहीं 24 नवंबर को है तो कहीं 25 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे. दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी की तारीख बदल दी है. यहां की सरकार ने गजटेड छुट्टियों की सूची में बदलाव किया है.

उत्तर प्रदेश में कब है गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी?

उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी में बदलाव किया है. पहले ये 24 नवंबर, सोमवार को रहने वाली थी लेकिन अब इस दिन की छुट्टी की तारीख 25 नवंबर, मंगलवार कर दी गई है. ऐसे में उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक और दफ्तर 25 नवंबर को बंद रहेंगे.

24 नवंबर को कहां बंद रहेंगे स्कूल?

अभी तक किसी अन्य राज्य की ओर से शहीदी दिवस की छुट्टी की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 24 नवंबर को पंजाब और हरियाणा में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी रहेगी. इस मौके पर दोनों राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे. इसके अलावा कॉलेज और सरकारी दफ्तरों को भी बंद रखा जाएगा.

