School Holiday: आज है छठ पूजा का पहला दिन, 'नहाय-खाय' पर क्या स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं?

School Holiday on 25 October 2025: आज यानी 25 अक्टूबर, शनिवार को छठ पूजा पर्व का पहला दिन है जिसे नहाय-खाय के नाम से जाना जाता है. इसके साथ ही चार दिनों तक चलने वाले छठ पर्व की शुरुआत होती है. देश के अलग-अलग क्षेत्र में छठ पूजा को मनाया जाता है. खासतौर पर बिहार में ये महापर्व मनाते हैं. ऐसे में क्या स्कूलों की छुट्टी रहेगी? क्या इस बार छठ के मौके पर स्कूल बंद रहेंगे? आइए जानते हैं कि 25 अक्टूबर 2025 को कहां-कहां स्कूल बंद रहेंगे और कहां नहीं?

25 अक्टूबर, 2025 को स्कूलों की छुट्टियां

25 अक्टूबर, शनिवार को देश के कई स्कूल नियमित रूप से खुल सकते हैं. दिवाली पर एक हफ्ते के जश्न के बाद स्कूलों के खुलने की उम्मीद है. हालांकि, भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट और छठ पर्व के कारण स्कूलों की छुट्टी हो सकती है. ऐसे स्कूल जो शनिवार को बंद रहते हैं वहां भी 25 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी.

25 अक्टूबर को कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल?

25 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी नहीं है लेकिन राजकीय छुट्टी के कारण कुछ राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे. जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में 25 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी रहेगी. इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण राज्यों में खराब मौसम के कारण स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

छठ पर्व पर कब बंद रहेंगे स्कूल?

दिल्ली में छठ पर्व के मौके पर दो दिनों के स्कूलों को बंद रखा जाएगा. इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी छठ पूजा के कारण छुट्टी रहेगी. 28 अक्टूबर, मंगलवार से स्कूल फिर से खुल सकते हैं. हालांकि, राज्य या शहरों के स्कूलों की ओर से भी छुट्टी दी जा सकती है. कंफर्मेशन के लिए आप स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

