Advertisement
trendingNow12974394
Hindi Newsशिक्षा

School Holiday: आज है छठ पूजा का पहला दिन, 'नहाय-खाय' पर क्या स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं?

School Holiday on 25 October 2025: छठ पूजा पर्व के पहले दिन क्या स्कूलों की छुट्टी रहेगी? 25 अक्टूबर को स्कूल कहां-कहां बंद रहेंगे और कहां नहीं? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 06:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

School Holiday: आज है छठ पूजा का पहला दिन, 'नहाय-खाय' पर क्या स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं?

School Holiday on 25 October 2025: आज यानी 25 अक्टूबर, शनिवार को छठ पूजा पर्व का पहला दिन है जिसे नहाय-खाय के नाम से जाना जाता है. इसके साथ ही चार दिनों तक चलने वाले छठ पर्व की शुरुआत होती है. देश के अलग-अलग क्षेत्र में छठ पूजा को मनाया जाता है. खासतौर पर बिहार में ये महापर्व मनाते हैं. ऐसे में क्या स्कूलों की छुट्टी रहेगी? क्या इस बार छठ के मौके पर स्कूल बंद रहेंगे? आइए जानते हैं कि 25 अक्टूबर 2025 को कहां-कहां स्कूल बंद रहेंगे और कहां नहीं?

25 अक्टूबर, 2025 को स्कूलों की छुट्टियां

25 अक्टूबर, शनिवार को देश के कई स्कूल नियमित रूप से खुल सकते हैं. दिवाली पर एक हफ्ते के जश्न के बाद स्कूलों के खुलने की उम्मीद है. हालांकि, भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट और छठ पर्व के कारण स्कूलों की छुट्टी हो सकती है. ऐसे स्कूल जो शनिवार को बंद रहते हैं वहां भी 25 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

25 अक्टूबर को कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल?

25 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी नहीं है लेकिन राजकीय छुट्टी के कारण कुछ राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे. जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में 25 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी रहेगी. इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण राज्यों में खराब मौसम के कारण स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

छठ पर्व पर कब बंद रहेंगे स्कूल?

दिल्ली में छठ पर्व के मौके पर दो दिनों के स्कूलों को बंद रखा जाएगा. इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी छठ पूजा के कारण छुट्टी रहेगी. 28 अक्टूबर, मंगलवार से स्कूल फिर से खुल सकते हैं. हालांकि, राज्य या शहरों के स्कूलों की ओर से भी छुट्टी दी जा सकती है. कंफर्मेशन के लिए आप स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- General Knowledge Quiz: क्या जानते हैं, किस देश में होता है धरती का अंत?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

school holiday

Trending news

Narendra Modi
"सोचा नही था कि पीएम मोदी आएंगे", कर्पूरी ठाकुर की पोती ने भावुक होकर कही ये बात
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
DNA
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
Piyush Goyal
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
Kurnool bus fire
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
HTT 40
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!
Indias first smart village
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!
'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
operation sindoor
'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब
ORSL Row
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब