School Holiday: मौसम ने बढ़ाई मुश्किलें, मंगलवार को स्कूल रहेंगे बंद! यहां देखें 27 जनवरी की राज्यवार हॉलीडे लिस्ट

School Holiday On 27 January 2026: नए साल की शुरुआत से ही देश के अधिकांश राज्यों में ठंड, शीत लहर और घने कोहरे के कारण लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं, जिसका असर अभी भी लगातार जारी है. मौसम की इसी खराब स्थिति और जारी अलर्ट को देखते हुए अलग-अलग क्षेत्रों के प्रशासन ने एक बार फिर बच्चों के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों में हॉलीडे का ऐलान कर दिया है. ऐसे में 27 जनवरी, 2026 को स्कूल जाने वाले जिन छात्रों समेत उनके पेरेंट्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या मंगलवार को उनके राज्य के स्कूल खुले रहेंगे? उन स्टूडेंट्स के लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको स्टेट वाइज बतते हैं कि 27 जनवरी को कहां-कहां के स्कूल खुले रहें और कहां के बंद.

27 जनवरी को बंद रहेंगे इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल

27 जनवरी, 2026 को चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और बिहार के अधिकांश सरकारी और प्राइवेट स्कूल शीतलहर/शीतकालीन अवकाश या शेड्यूल में बदलाव होने के कारण बंद रहेंगे. वहीं, मंगलवार को असम और त्रिपुरा के भी कई क्षेत्रों के स्कूल ठंड की वजह से बंद रह सकते हैं. हालांकि, 27 जनवरी को जिन राज्यों और क्षेत्रों के स्कूल खुले रहेंगे, उनके टाइमिंग या मोड में बदलाव रह सकते हैं.

27 जनवरी को खुले रहेंगे इन राज्यों के स्कूल

27 जनवरी, 2026 को साउथ के अधिकांश राज्यों के स्कूल खुले रहेंगे और कक्षाएं निर्धारित समय से चलेगी, जिनमें- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य शामिल हैं. इन राज्यों में मंगलवार को अधिकांश स्कूल सामान्य रूप संचालित होने की संभावना है. इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के भी अधिकांश सरकारी और प्राइवेट स्कूल 27 जनवरी को खुले रहेंगे.

वहीं, मंगलवार को जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल खुले हैं, उन स्कूल जाने वाले छात्रों को भी यह सलाह दी जाती है कि वे मौसम को देखते हुए, विद्यालय जाने से पहले उसके खुले होने की पुष्टि करने के साथ टाइमिंग और मोड की भी जांच जरूर से कर लें.

