Advertisement
trendingNow13087352
Hindi Newsशिक्षाSchool Holiday: मौसम ने बढ़ाई मुश्किलें, मंगलवार को स्कूल रहेंगे बंद! यहां देखें 27 जनवरी की राज्यवार हॉलीडे लिस्ट

School Holiday: मौसम ने बढ़ाई मुश्किलें, मंगलवार को स्कूल रहेंगे बंद! यहां देखें 27 जनवरी की राज्यवार हॉलीडे लिस्ट

27 January School Holiday: मंगलवार, 27 जनवरी, 2026 को किन राज्यों के स्कूल खुले रहेंगे और कहां-कहां के स्कूल बंद रहेंगे? आइए हम आपको इस लेख में राज्यवार बताते हैं. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 26, 2026, 08:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

School Holiday: मौसम ने बढ़ाई मुश्किलें, मंगलवार को स्कूल रहेंगे बंद! यहां देखें 27 जनवरी की राज्यवार हॉलीडे लिस्ट

School Holiday On 27 January 2026: नए साल की शुरुआत से ही देश के अधिकांश राज्यों में ठंड, शीत लहर और घने कोहरे के कारण लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं, जिसका असर अभी भी लगातार जारी है. मौसम की इसी खराब स्थिति और जारी अलर्ट को देखते हुए अलग-अलग क्षेत्रों के प्रशासन ने एक बार फिर बच्चों के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों में हॉलीडे का ऐलान कर दिया है. ऐसे में 27 जनवरी, 2026 को स्कूल जाने वाले जिन छात्रों समेत उनके पेरेंट्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या मंगलवार को उनके राज्य के स्कूल खुले रहेंगे? उन स्टूडेंट्स के लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको स्टेट वाइज बतते हैं कि 27 जनवरी को कहां-कहां के स्कूल खुले रहें और कहां के बंद.

27 जनवरी को बंद रहेंगे इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल
27 जनवरी, 2026 को चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और बिहार के अधिकांश सरकारी और प्राइवेट स्कूल शीतलहर/शीतकालीन अवकाश या शेड्यूल में बदलाव होने के कारण बंद रहेंगे. वहीं, मंगलवार को असम और त्रिपुरा के भी कई क्षेत्रों के स्कूल ठंड की वजह से बंद रह सकते हैं. हालांकि, 27 जनवरी को जिन राज्यों और क्षेत्रों के स्कूल खुले रहेंगे, उनके टाइमिंग या मोड में बदलाव रह सकते हैं.  

ये भी पढ़ें: देश के पहले गणतंत्र दिवस की प्लानिंग करने वाले अफसर कौन थे? आज भी IAS-IPS ट्रेनिंग में पढ़ाई जाती है उनकी किताब

Add Zee News as a Preferred Source

27 जनवरी को खुले रहेंगे इन राज्यों के स्कूल
27 जनवरी, 2026 को साउथ के अधिकांश राज्यों के स्कूल खुले रहेंगे और कक्षाएं निर्धारित समय से चलेगी, जिनमें- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य शामिल हैं. इन राज्यों में मंगलवार को अधिकांश स्कूल सामान्य रूप संचालित होने की संभावना है. इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के भी अधिकांश सरकारी और प्राइवेट स्कूल 27 जनवरी को खुले रहेंगे.

वहीं, मंगलवार को जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल खुले हैं, उन स्कूल जाने वाले छात्रों को भी यह सलाह दी जाती है कि वे मौसम को देखते हुए, विद्यालय जाने से पहले उसके खुले होने की पुष्टि करने के साथ टाइमिंग और मोड की भी जांच जरूर से कर लें. 

ये भी पढ़ें: Padma Awards 2026: कौन हैं अंके गौड़ा? जिन्होंने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बनाई खास पहचान, पद्म श्री से होंगे सम्मानित

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

school holiday

Trending news

तो क्या अब लेफ्ट ज्वाइन करेंगे शशि थरूर? टेंशन में आ गया कांग्रेस हाईकमान! हुआ सतर्क
Shashi Tharoor
तो क्या अब लेफ्ट ज्वाइन करेंगे शशि थरूर? टेंशन में आ गया कांग्रेस हाईकमान! हुआ सतर्क
IAF की स्ट्राइक से रोने लगा था पाक, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मांगी थी रहम की भीख
Pakistan
IAF की स्ट्राइक से रोने लगा था पाक, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मांगी थी रहम की भीख
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तिरंगा लहराया, पंजाब में शासन संबंधी सुधारों का जिक्र
Punjab news
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तिरंगा लहराया, पंजाब में शासन संबंधी सुधारों का जिक्र
IMD Alert: बर्फबारी का थर्ड डिग्री टॉर्चर तो अब दिखेगा, पहाड़-मैदान पर बरपेगा कहर
IMD Alert
IMD Alert: बर्फबारी का थर्ड डिग्री टॉर्चर तो अब दिखेगा, पहाड़-मैदान पर बरपेगा कहर
BMC में 12 GEN Z कॉर्पोरेटर, सूची में डॉक्टर, MBA, डिजाइनर; लड़कियों ने मारी बाजी
bmc
BMC में 12 GEN Z कॉर्पोरेटर, सूची में डॉक्टर, MBA, डिजाइनर; लड़कियों ने मारी बाजी
Zee News के वरिष्ठ पत्रकार खालिद हुसैन को मिला सम्मान, J&k सरकार ने दिया UT अवार्ड
Jammu and Kashmir news
Zee News के वरिष्ठ पत्रकार खालिद हुसैन को मिला सम्मान, J&k सरकार ने दिया UT अवार्ड
26 जनवरी की परेड में राहुल-खरगे को मिली तीसरी लाइन में जगह, तो भड़की कांग्रेस
Republic Day
26 जनवरी की परेड में राहुल-खरगे को मिली तीसरी लाइन में जगह, तो भड़की कांग्रेस
जिस राफेल को PAK ने किया था गिराने का दावा, उसने 900 किमी की रफ्तार से चीरा आकाश
Republic Day
जिस राफेल को PAK ने किया था गिराने का दावा, उसने 900 किमी की रफ्तार से चीरा आकाश
Mumbai News: 'फिर ऐसा किया तो...', तिरंगा यात्रा निकाल रहे बच्चों के साथ गाली-गलौज
Mumbai News
Mumbai News: 'फिर ऐसा किया तो...', तिरंगा यात्रा निकाल रहे बच्चों के साथ गाली-गलौज
कभी था ट्रक ड्राइवर, अब नाचता है ISI के इशारों पर; कौन है रंजीत सिंह उर्फ नीटा?
Punjab
कभी था ट्रक ड्राइवर, अब नाचता है ISI के इशारों पर; कौन है रंजीत सिंह उर्फ नीटा?