School Holiday: बुधवार को स्कूलों में छुट्टी को लेकर बड़ा अपडेट, जानिए 28 जनवरी को किन राज्यों के स्कूल रहेंगे बंद?

School Holiday on 28 January 2026: नए साल के पहले महीने का आखिरी सप्ताह खत्म होने को है, लेकिन अभी भी कड़ाके की सर्दी, शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी है. मौस की इसी स्थिति को देखते हुए देश के कई राज्यों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया. वहीं, ठंड और मौसम की इसी स्थिति को देखते हुए, कई राज्यों में प्रशासन ने बच्चों के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, 27 जनवरी, 2026 को छुट्टियां घोषित की. ऐसे में जिन स्कूल छात्रों समेत उनके पेरेंट्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या 28 जनवरी, 2026 को उनके स्टेट के स्कूल खुले रहेंगे, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको राज्यवार बताते हैं कि बुधवार को किन राज्यों के खुले रहेंगे और कहां-कहां के स्कूल बंद रहेंगे.



तमिलनाडु

तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में जिला मजिस्ट्रेट ने 28 जनवरी, 2026 को कुंभाभिषेकम समारोह के कारण सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. यह निर्णय भव्य कुंभाभिषेकम समारोह के उपलक्ष्य में लिया गया है. हालांकि, इस जिले के आलावा राज्य के अन्य जिलों के अधिकांश स्कूल निर्धारित समय से संचालित किए जाने की उम्मीद है.

बुधवार को इन राज्यों के स्कूल खुलेंगे

पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और चंडीगढ़ के अधिकांश स्कूल ठंड और शीतलहर के कारण 27 जनवरी, 2026 को बंद रहे, लेकिन 28 जनवरी, 2026 को फिर इन राज्यों के अधिकांश सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुलेंगे और कक्षाएं सामान्य रूप से संचालित किए जाने की उम्मीद है. हालांकि, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ जिलों के स्कूल बुधवार को भी अत्यधिक ठंड की वजह से बंद रह सकते हैं.

वहीं, 28 जनवरी, 2026 को देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल खुले रहने की संभावना है. हालांकि, कुछ जगह स्थानीय त्योहार, ठंड और मौसम संबंधित समस्याओं के कारण स्कूल बंद भी रह सकते हैं. इसलिए स्कूली स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल की छुट्टियों से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों से जुड़े रहें और बुधवार को मौसम की स्थिति को देखते हुए, विद्यालय जाने से पहले उसके खुले होने की पुष्टि करने के साथ मोड और टाइमिंग की जांच एक बार जरूर से कर लें.

