Advertisement
trendingNow13088442
Hindi Newsशिक्षाSchool Holiday: बुधवार को स्कूलों में छुट्टी को लेकर बड़ा अपडेट, जानिए 28 जनवरी को किन राज्यों के स्कूल रहेंगे बंद?

School Holiday: बुधवार को स्कूलों में छुट्टी को लेकर बड़ा अपडेट, जानिए 28 जनवरी को किन राज्यों के स्कूल रहेंगे बंद?

28 January 2026 School Holiday: भारत के किन राज्यों के स्कूल बुधवार, 28 जनवरी, 2026 को बंद रहेंगे? आइए हम आपको स्टेट वाइज इसके बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 27, 2026, 09:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

School Holiday: बुधवार को स्कूलों में छुट्टी को लेकर बड़ा अपडेट, जानिए 28 जनवरी को किन राज्यों के स्कूल रहेंगे बंद?

School Holiday on 28 January 2026: नए साल के पहले महीने का आखिरी सप्ताह खत्म होने को है, लेकिन अभी भी कड़ाके की सर्दी, शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी है. मौस की इसी स्थिति को देखते हुए देश के कई राज्यों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया. वहीं, ठंड और मौसम की इसी स्थिति को देखते हुए, कई राज्यों में प्रशासन ने बच्चों के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, 27 जनवरी, 2026 को छुट्टियां घोषित की. ऐसे में जिन स्कूल छात्रों समेत उनके पेरेंट्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या 28 जनवरी, 2026 को उनके स्टेट के स्कूल खुले रहेंगे, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको राज्यवार बताते हैं कि बुधवार को किन राज्यों के खुले रहेंगे और कहां-कहां के स्कूल बंद रहेंगे.
 
तमिलनाडु 
तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में जिला मजिस्ट्रेट ने 28 जनवरी, 2026 को कुंभाभिषेकम समारोह के कारण सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. यह निर्णय भव्य कुंभाभिषेकम समारोह के उपलक्ष्य में लिया गया है. हालांकि, इस जिले के आलावा राज्य के अन्य जिलों के अधिकांश स्कूल निर्धारित समय से संचालित किए जाने की उम्मीद है. 

ये भी पढ़ें: देश के पहले गणतंत्र दिवस की प्लानिंग करने वाले अफसर कौन थे? आज भी IAS-IPS ट्रेनिंग में पढ़ाई जाती है उनकी किताब

बुधवार को इन राज्यों के स्कूल खुलेंगे 
पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और चंडीगढ़ के अधिकांश स्कूल ठंड और शीतलहर के कारण 27 जनवरी, 2026 को बंद रहे, लेकिन 28 जनवरी, 2026 को फिर इन राज्यों के अधिकांश सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुलेंगे और कक्षाएं सामान्य रूप से संचालित किए जाने की उम्मीद है. हालांकि, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ जिलों के स्कूल बुधवार को भी अत्यधिक ठंड की वजह से बंद रह सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, 28 जनवरी, 2026 को देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल खुले रहने की संभावना है. हालांकि, कुछ जगह स्थानीय त्योहार, ठंड और मौसम संबंधित समस्याओं के कारण स्कूल बंद भी रह सकते हैं. इसलिए स्कूली स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल की छुट्टियों से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों से जुड़े रहें और बुधवार को मौसम की स्थिति को देखते हुए, विद्यालय जाने से पहले उसके खुले होने की पुष्टि करने के साथ मोड और टाइमिंग की जांच एक बार जरूर से कर लें. 

ये भी पढ़ें: भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में कितने हैं सवर्ण, OBC-SC-ST छात्र? समझें जातीय भेदभाव के मामलों का डेटा

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

school holiday

Trending news

SIR का नोटिस पाए लोगों की चुनाव आयोग नहीं कर रहा सुनवाई, महुआ मोइत्रा का गंभीर आरोप
West Bengal
SIR का नोटिस पाए लोगों की चुनाव आयोग नहीं कर रहा सुनवाई, महुआ मोइत्रा का गंभीर आरोप
'वे कैसे आ सकते हैं, उनके परिवार में 3 विदेशी हैं..,' हिमंता का गौरव गोगोई पर निशाना
Assam news
'वे कैसे आ सकते हैं, उनके परिवार में 3 विदेशी हैं..,' हिमंता का गौरव गोगोई पर निशाना
राहुल गांधी से नाराजगी या कोई और वजह, कांग्रेस पार्टी बैठक से थरूर ने फिर बनाई दूरी
Shashi Tharoor
राहुल गांधी से नाराजगी या कोई और वजह, कांग्रेस पार्टी बैठक से थरूर ने फिर बनाई दूरी
SYL नहर विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांगा समाधान, हरियाणा सीएम के साथ की बैठक
Punjab news
SYL नहर विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांगा समाधान, हरियाणा सीएम के साथ की बैठक
भाषण देने पहुंचे सिद्धारमैया के सामने डीके शिवकुमार के लगे नारे, जनता पर भड़के सीएम
Karnataka Goverment
भाषण देने पहुंचे सिद्धारमैया के सामने डीके शिवकुमार के लगे नारे, जनता पर भड़के सीएम
'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
UGC regulations
'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
Congress vs BJP
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
Eu India Trade Deal
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
Acid Attack Cases
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
Maharahtra
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज