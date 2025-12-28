School Holiday: स्टूडेंट-पेरेंट्स के लिए जरूरी खबर! 29 दिसंबर को कहां खुलेंगे स्कूल और कहां रहेगी छुट्टी? स्टेट वाइज यहां चेक करें लिस्ट

Advertisement
29 December 2025 School Holiday: सोमवार, 29 दिसंबर, 2025 को किन राज्यों के स्कूल बंद रहेंगे? आइए हम आपको इस लेख में कल को लेकर स्टेट वाइज स्कूल हॉलिडे लिस्ट के बारे में बताते हैं. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 28, 2025, 09:21 PM IST
School Holiday 29 December 2025: भारत के अधिकांश राज्यों में साल खत्म होने के साथ कड़ाके की सर्दी, घने कोहरे और लगातार चल रही शीतलहर के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है. मौसम की ऐसी स्थिति को देखते हुए कई राज्यों के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है. ऐसे में कल स्कूल जाने वाले जिन छात्रों समेत बच्चों के पेरेंट्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या कल, 29 दिसंबर, 2025 को उनके बच्चों के स्कूल खुले रहेंगे. उन स्टूडेंट-पेरेंट्स के लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको राज्यवार बताते हैं कि सोमवार को किन स्टेट के स्कूल बंद रहेंगे. 

उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के कई स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है. इसलिए कल राज्य के अधिकांश सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे.

बिहार और झारखंड
बिहार और झारखंड में भी सर्दी का भरपूर असर बरकरार है. लगातार गिर रहे तापमान और घने कोहरे के कारण कई दिनों से राज्य के अधिकांश जिलों के स्कूल बंद चल रहे हैं. कल भी स्टेट के ज्यादातर स्कूल बंद रहेंगे. वहीं, जिन क्षेत्रों के स्कूल खुले रहेंगे, वहां के स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया गया है.

राजस्थान
राजस्थान के स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां घोषित हो गई है. इसलिए कल, 29 दिसंबर, 2025 को राज्य के स्कूल बंद रहेंगे.

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और लगातार चल रही शीतलहर के कारण बच्चों के सुरक्षा के मद्देनजर सरकार के सभी निजी और प्राइवेट स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया है. इसलिए कल हिमाचल प्रदेश के स्कूल बंद रहेंगे.

दिल्ली-एनसीआर 
दिल्ली-एनसीआर में अत्यधिक वायु प्रदूषण और GRAP-4 लागू होने के कारण पिछले कई दिनों से स्कूल ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में संचालित किए जा रहे थे. वहीं, बढ़ी ठंड और घने कोहरे की वजह से अधिकांश स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है. इसलिए कल स्कूली बच्चे स्कूल जाने से पहले उसके खुले होने की पुष्टि कर लें.

कल इन राज्यों के स्कूलों में नहीं रहेगी छुट्टी
केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों के स्कूलों को कल बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है. इसलिए सोमवार को इन राज्यों के स्कूल सामान्य रूप से संचालित किए जाने की उम्मीद है. 

हालांकि, जिन राज्यों के स्कूल खुले हैं, वहां के स्टूडेंट्स समेत उनके पेरेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे कल बच्चों को स्कूल भेजने से पहले उसके खुले होनी की पुष्टि के साथ टाइमिंग की जांच जरूर से कर लें.

